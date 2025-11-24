樂天爆「史上最短領隊」！日高層飛台認錯 改革宿舍伙食

樂天桃猿陷入連環爭議！日本高層緊急來台「斬將換帥」，領隊牧野杏輝慘遭撤換僅任職206天，成為史上任期最短領隊。樂天金鷲社長森井誠之坦承，先前更換總教練古久保健二處理不當，未來將大刀闊斧改革，針對二軍宿舍、選手伙食等問題進行整頓，更承諾12月發放「令人開心」的奪冠獎金！究竟危機處理能讓球隊擺脫負面新聞嗎？球迷拭目以待。

日本樂天高層宣布，撤換樂天桃猿領隊，同時也跟中職會長蔡其昌開會長達50分鐘，談論如何精進球員的環境。（圖／樂天桃猿提供）

面對連環爭議，樂天金鷲社長森井誠之暫代樂天桃猿執行長，親自上陣進行危機處理。森井誠之表示，有確切感受到對於古久保先生離職一事處理得不夠完善，向球迷發表的時間點考慮不周，承認內部管理有疏失。關於新任教練人選，森井誠之並未透露細節，僅表示不論是日籍或台籍人選都還在洽談中。

樂天金鷲社長將暫時擔任樂天桃猿執行長。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿整個賽季爭議不斷，4月和8月曾爆出伙食問題，餐點中甚至出現活蛆。即使奪下總冠軍，二軍宿舍品質太差以及換帥風波等問題仍持續發酵。針對這些問題，森井誠之宣布將在明年春訓前增加一家餐飲業者並提高選手餐飲預算。二軍宿舍則計劃搬遷至桃園棒球場附近，將從三大候選地點中選擇一處，並交由球員做最終決定。

樂天球團突然召開記者會，連教練曾豪駒都說是看了報導才知道。（圖／TVBS）

對於回應爭議的時間拖延，森井誠之坦承反應速度太慢。他表示，台灣球迷的聲音日本總部都有聽到，只是回應速度和接收資訊的時間點較晚，承諾未來會改善進度和反應速度，希望球迷能見證球團的努力。

針對球隊可能被出售的傳言，樂天亞太區執行長葛誠崇明確否認，強調樂天桃猿在整個樂天體育事業中扮演核心角色，絕無出售計畫。關於先前引發爭議的奪冠獎金問題，包括防護員僅獲5000元、員工旅遊發3000元等情況，樂天正式宣布獎金將於12月入帳，並承諾會是「一個很開心的數字」。然而，這次高層出手改革能否讓樂天桃猿在新球季展現新氣象、擺脫負面新聞，仍有待觀察。

