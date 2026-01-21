樂天猿氣化身歐巴飛韓國 廉世彬「誘人黑絲」浪漫約會

吉祥物猿氣飛韓國找廉世彬約會。（樂天桃猿提供）

職棒樂天桃猿最萌的吉祥物「猿氣」，日前肩負高度保密的「神秘任務」，悄悄地前往零下7度的韓國出差。他一落地，就在下雪的機場外拖著印有 Rakuten Monkeys 的行李箱、圍上灰色圍巾帥氣擺拍，畫面宛如偶像劇場景，還不忘笑說自己是「裴猿俊」，可愛指數瞬間爆表。

再度踏上首爾，猿氣一下就沉浸在雪國浪漫氛圍中，一邊欣賞雪景、一邊探索市區，前往景福宮觀光。不過因規定限制，猿氣無法入內，只能乖乖在門口拍照留念，「工作人員說我不能進去館內參觀…只好在外面繞繞。阿為什麼還有老虎跟龍在外面…」，難過的望著裡頭的動物雕像。畫面曝光後，粉絲們紛紛笑說：「誰敢想像有一天打開社群，會看到猿氣的觀光照？」

猿氣在韓國機場擺拍。（樂天桃猿提供）

廉世彬（左）精心打扮和猿氣見面。（樂天桃猿提供）

猿氣也在社群平台向「樂天女孩」的韓籍成員廉世彬隔空喊話「我來找你了！」讓粉絲們瞬間嗅到甜甜的互動預感。果不其然，猿氣隔天就真的約出廉世彬，展開「吉祥物」和「女神」的首爾約會；廉世彬以紅色毛衣搭配黑絲襪亮相，俏皮造型加上修長美腿相當吸睛。

廉世彬不僅化身專業導遊，貼心準備近期在韓國爆紅的「杜拜巧克力麻糬」讓猿氣嚐鮮，兩人貼臉自拍、在街頭合體跳短影音，互動自然又可愛，吸引不少路人側目，也讓粉絲直呼被療癒。 行程尾聲，他們也喊話：「3 月 28 日是樂天桃猿開幕戰，大家一定要進場幫樂天桃猿加油！」從雪地首爾到熱情應援，這趟出差不只充滿話題，成功為新球季暖身。

