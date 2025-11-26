樂天神祕記者會變歡樂婚宴？ 主持人喊「套套掉了」被罵更慘

樂天桃猿週一召開記者會，主持人表現招致負評。（鏡新聞）

樂天桃猿今年風波不斷，選手食安、基本生活問題百出，無預警讓冠軍教頭古久保健二卸任成為最後一根稻草，引爆球員怒火，在直播狠酸「球團最大」；球團為了止血於週一（24日）開記者會，事前沒揭露主旨、借用聯盟辦公室引發許多想像空間，主持人似乎也沒搞清楚活動調性，現場自high又出現「套套掉了」輕佻發言，不僅現場媒體傻眼，球迷與網友也搖頭。

樂天桃猿週一的記者會，由於未揭露記者會主旨就發出採訪邀約，又有高層出席，且是中職聯盟新辦公室啟用以來，第一場非聯盟主辦的記者會，掀起各式各樣的討論，一度傳出將轉賣球隊的說法，最終是宣布牧野幸輝卸任領隊，森井誠之在過渡期先以代理CEO職稱負責球團營運，種種操作被媒體稱為「超創新格局」。

廣告 廣告

樂天桃猿之所以召開記者會，主要針對各項爭議提出止血方案、安撫球迷的心，不過現場公關、主持人卻反覆強調，今天只是「大家輕鬆聊天」，不是很正式的場合，記者會開頭更是充滿綜藝哏表示：「馬上燒燙燙、非常important的news」，過程中媒體麥克風套掉在地上，主持人又說出「套套掉了、套套掉了」，讓原本應該嚴肅的氛圍變得無比尷尬；最後合照環節又高呼「one two three smile～」，一度以為是在婚宴。

森井誠之坦言「古久保卸任」有疏失。（鏡新聞）

網友不滿主持人戲謔輕佻的風格，狠批「主持人是不是沒看棒球？」「這是馬戲團記者會嗎？」「謝罪記者會找婚宴主持人？」另外，接管森井誠之在採訪當下「開箱」給媒體的禮包，也讓記者感到摸不著頭緒；據悉該場記者會是樂天桃猿委託公關公司承辦。





更多《鏡新聞》報導

陳為民怒譙測速照相密度高「國恥」 鄭運鵬曝民代未發聲原因

馬英九、洪秀柱批高市早苗 凌濤不能接受：為何罵關心台灣安全的日本

館長中國幫賴清德「尋根」被抓包P圖 挨批舔共還蹭總統聲量