樂天網銀新任董事長出爐，國票金副總經理王世熙接任。（本刊資料照）

去年底，樂天網銀經國票金董事會討論後，決定增資15億元；新春伊始，今（8）日國票金控子公司樂天國際商銀召開董事會，新任董事長由現任國票金控副總經理王世熙出任。

國票金控子公司樂天國際商銀（以下簡稱樂天網銀）增資案去年底底定。今（8）日樂天網銀召開董事會，新選任王世熙為新任董事長。王世熙先生自畢業取得美國喬治華盛頓大學企管碩士學位後，即進入國際票券自基層服務，已逾32年，歷經法人金融授信、審查及金融交易等部門主管，擔任國際票券副總經理。

國票金控表示，希冀借助其法人金融專才與市場熟悉度，協助樂天銀行發展國內法人金融及聯貸業務，今日以國票金控法人代表人身份，當選為樂天國際商銀董事長，並已取得金管會對於銀行負責人的適格性審查核准。

國票金控表示，在主管機關全面開放純網銀辦理業務限制後，樂天銀行未來將積極發展法人金融業務，透過國際票券公司在國內深耕法人市場的穩固基礎，搭配樂天日方在零售金融業務，金融科技發展的經驗及優勢，深化台日合作，擴大授信資產規模成長，優化收益結構，儘快達成雙方股東期待損益兩平的目標。

