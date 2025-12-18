樂天醫藥Alluminox™平台光免疫療法榮獲「台灣第二十二屆國家新創獎－國際新創獎」

憑藉高選擇性、具前景的療效訊號，以及強大的研發能力與市場競爭力，榮獲生技製藥與精準醫療類別獎項

台灣樂天醫藥生技股份有限公司（以下簡稱「樂天醫藥」）欣然宣布，其創新的癌症治療技術 Alluminox™平台光免疫療法榮獲台灣享有盛譽的「第二十二屆國家新創獎－國際新創獎」（生技製藥與精準醫療類別）。

國家新創獎是台灣生醫與醫療領域最具聲望的獎項之一，旨在表彰具備卓越創新性、應用價值及社會影響力的專案，並經過專家嚴謹的多階段評選。

本次獲獎的關鍵因素包括：

選擇性： 此療法採用結合標靶分子（如抗體）與光活化染劑 IRDye® 700DX 的藥物，並以 690 奈米紅光活化藥物作用。此方法透過對標靶病灶的局部照射，觸發精準且高度選擇性的細胞壞死。

療效： 臨床數據已確認具前景的療效訊號，具備成為新標準治療的潛力。

競爭力： 樂天醫藥同時具備藥品與醫療器材的研發能力，確保強大的市場競爭力。

台灣樂天醫藥生技股份有限公司董事兼總經理 張巧菱（Louise Chang）在今日的頒獎典禮上表示：

「我們非常榮幸樂天醫藥的 Alluminox™平台光免疫療法憑藉其創新性與商業潛力，獲得這項極具聲望的獎項。樂天醫藥在推動全球研發及強化事業競爭力方面扮演核心角色。我們將持續努力，盡快將這項突破性的療法帶給台灣及全球患者，實現『戰勝癌症』的使命。」

樂天醫藥的首款藥物 ASP-1929（anti-EGFR 抗體-IR700 複合體）用於治療復發性頭頸部癌，已在日本因其創新性獲得條件式早期核准。目前，包含台灣在內的全球市場，正在進行 ASP-1929 光免疫療法與 pembrolizumab 聯合療法的全球第三期臨床試驗。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為樂天醫藥Alluminox™平台光免疫療法榮獲「台灣第二十二屆國家新創獎－國際新創獎」