樂天金鷲戰績墊底！老闆喊話＋季中換隊長都沒用 深夜閃電換帥

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日職東北樂天金鷲前監督三木肇。圖／資料照

日職東北樂天金鷲本季表現不如預期，球團今（10）日凌晨宣布，經雙方協商後，總教練三木肇將暫時休養，並由首席教練塩川達也接任代理監督。樂天目前戰績21勝36敗1和，不僅排名太平洋聯盟最後一名，也是洋聯唯一勝率未達4成的球隊。

樂天目前排名洋聯墊底，不僅是聯盟唯一勝率未達4成的球隊，與第5名千葉羅德已有7場勝差，距離龍頭西武獅更達14.5場。

三木肇執教第2年就陷入苦戰，交流戰期間面對中央聯盟墊底的中日龍與東京養樂多燕子時，竟創下球團史上首次交流戰開季6連敗。5月28日對中日之戰前，球團老闆三木谷浩史還特地到場為球隊打氣；6月2日對橫濱DeNA之戰起，更在球季進行中罕見更換隊長，由36歲的鈴木大地接任，希望帶動球隊氣勢。

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然而這些措施未能改善戰績。6月4日對DeNA一戰，樂天一度取得7比0大幅領先，卻在第8局後遭到逆轉，最終吞下再見敗。賽後三木肇曾表示：「球員們都非常拚命，也對一直支持我們的球迷感到抱歉。」

接任代理總教練的塩川達也球員時期曾效力樂天7年，2011年退休後陸續擔任一、二軍內野守備與跑壘教練，本季起升任首席教練。

這也是樂天自2018年以來，再度於球季中更換總教練。當年球隊在梨田昌孝執教第3年時，戰績僅21勝41敗1和、累積20場勝差，最終辭職下台，由平石洋介擔任代理總教練，並於隔年正式扶正。



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