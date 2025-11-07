樂天金鷲監督點評4台將 宋家豪、陽柏翔、蕭齊、王彥程全獲肯定

日職東北樂天金鷲三木肇監督。圖／記者廖貫彣攝

2025年亞洲職棒交流賽今（7）日於桃園登場，日職樂天金鷲總教練三木肇談起陣中4名台灣球員，逐一給予評價。從資歷最深的宋家豪，到剛旅日的陽柏翔、蕭齊，甚至剛成為自由球員的王彥程，三木肇都表示印象深刻，並對他們的未來充滿期待。

三木肇首先提到效力樂天多年的宋家豪，三木肇表示：「宋家豪在我們球隊已經很久，是非常重要的戰力。」三木肇坦言，今年宋家豪在春訓期間因右膝受傷，前半季都在進行手術與復健，但下半季順利回到一軍登板，展現穩定身手。三木肇說：「這次來台他應該也會上場投球，希望明年能繼續成為球隊關鍵戰力，為球隊貢獻更多。」

至於去年以第六指名加入樂天的20歲內野手陽柏翔，三木肇指出，旅日第一年對任何選手都是艱鉅的挑戰，「但他在困境中非常努力，季末升上一軍，還打出生涯首安。」三木肇強調球隊看好陽柏翔的打擊實力與速度，「雖然個子不高，但實戰能力很不錯，希望明年有更多出賽機會。」

談到身高197公分、19歲的投手蕭齊，三木肇給予高度評價：「身材高大、潛力很好，今年在日職第一年學習很多，也感受到競爭強度。」三木肇透露，蕭齊在10月的宮崎鳳凰聯盟有登板，並持續強化體能與重量訓練，「是球隊前景很看好的選手，期待未來能展現更成熟的表現。」

而對於季後成為自由球員的王彥程，三木肇仍給予肯定。「在剛到日本時他很瘦小，但一直很努力。」雖然王彥程因為育成選手身分無法上到一軍，但今年在二軍表現亮眼，投出10勝、防禦率3.26的成績，「這幾年看著他一步步成長，相信他未來一定還能繼續進步，前途值得期待。」



