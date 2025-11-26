樂天銀增資迫在眉睫驚爆陣前換將，董事長王東和明年1/8退休。(資料照，記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕純網銀樂天銀行的增資進度持續卡關，卻在今(26)日驚傳董事長異動，大股東國票金控今日更換法人代表，由原本擔任董事長的王東和，更換為國票金控副總經理王世熙。對此，國票金表示，考量近年樂天銀行的業務成長高達3分之1來自法人金融，未來將與國際票券的法金業務有更密切合作，此一業務調整方向，已獲得日本樂天大股東的認同，樂天銀行新任董事長王世熙的人事案還需通過金管會審核，預計此法人改派將在115年1月8日生效。

預計接任樂天銀董事長的國票金控副總經理王世熙55年次，交通大學管理科學系、美國華盛頓大學MBA，是名副其實的「國票寶寶」。大學畢業後即進入老三票仍為「官股時代」的國際票券，至今已逾30年。國票金指出，票券業在當年的業務規模與今日不可同日而語，當年能進入國際票券的人才，可說都是「一時之選」。

王世熙在國票有充分歷練，專注於批發金融的貨幣市場，歷經於法人金融、授信審查及金融交易等業務，金融資歷豐富，語言能力佳。在與日本大股東溝通後，此一人事也獲得日方同意，預期王世熙在接任樂天董事長後，樂天銀行將積極衝刺法人業務，與國票法人核心業務可望進一步合作。

國票金控子公司樂天銀行累虧已瀕臨增資紅線，截至今年9月底的累計虧損金額達27億元，根據銀行法規定，純網銀虧損只要超過資本額3分之1，需於限期內增資，依照樂天銀的規劃，最佳時機是在明年第2季前完成增資。

不過，目前樂天銀行的增資進度仍持續卡關，據了解，主要是因國票金的２大股東旺旺、耐斯，對增資的方式及態度歧異，作為最大股東的官股卻拒不表態。近期國票金更已接獲中央存保的通知，提醒增資需求，凸顯連中央存保都因增資進步延宕，開始擔心存戶權益。國票金表示，如果董事會無法在11月底前通過增資案，因涉及財報數據認列，對於樂天銀能否在明年第2季完成增資｢極度悲觀｣。

