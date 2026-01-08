樂天銀行新董座出爐 衝刺法金、拚損益兩平

▲國票金控子公司樂天國際商業銀行今（8）日召開董事會，選任王世熙為新任董事長，未來將積極發展法人金融業務，擴大授信資產規模成長，優化收益結構，儘快達成損益目標。（圖／國票金提供）

[NOWnews今日新聞] 國票金控子公司樂天銀行今（8）日召開董事會，選任王世熙為新任董事長。國票金表示，在主管機關全面開放純網銀辦理業務限制後，樂天銀行未來將積極發展法人金融業務，擴大授信資產規模成長，優化收益結構，儘快達成雙方股東期待損益兩平的目標。

王世熙自畢業取得美國喬治華盛頓大學企管碩士學位後，即進入國際票券，自基層服務，已逾32年，歷經法人金融授信、審查及金融交易等部門主管，擔任國際票券副總經理，歷練完整。

國票金指出，借助王世熙法人金融專才與市場熟悉度，協助樂天銀行發展國內法人金融及聯貸業務，今日以國票金法人代表人身份，當選為樂天銀行董事長，並已取得金管會對於銀行負責人的適格性審查核准。

國票金強調，子公司國際票券以法人金融為核心，並在國內貨幣市場的成長與發展扮演重要的角色，穩健的掌握市場變局及金融趨勢，票券業是台灣特有的產業，屬金融控股公司法定義之銀行業，其業務範圍實為銀行業務之一環，而以批發金融業務為發展利基。

在主管機關全面開放純網銀辦理業務限制後，國票金表示，樂天銀行未來將積極發展法人金融業務，透過國際票券在國內深耕法人市場的穩固基礎，搭配樂天日方在零售金融業務，金融科技發展的經驗及優勢，深化台日合作，擴大授信資產規模成長，優化收益結構，儘快達成雙方股東期待損益兩平的目標。

