樂天韓援三本柱恐瓦解？籃籃鬆口續約計畫

▲「樂天韓援三本柱」傳出僅剩廉世彬，籃籃今（9）日出席《天才衝衝衝》1000集特企錄影開棚活動，被問到續約樂天問題，她鬆口：「還在洽談。」（圖／記者吳翊緁攝影）

[NOWnews今日新聞] 「樂天韓援三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛今年才風光加入，近來卻傳出因球團決定開源節流的關係，在合約屆滿之際，僅有廉世彬被續留，消息一出引來粉絲關注，樂天球團則回應：「女孩們的明年度合約目前在確認階段。」轉任樂天應援團「推進隊長」的籃籃，今（9）日出席《天才衝衝衝》1000集特企錄影開棚活動，被問到續約樂天問題，她鬆口：「還在洽談。」

「樂天韓援三本柱」恐瓦解？籃籃遭問續約問題回應

樂天女孩新賽季的續約作業正式啟動，先前人氣成員之一的熊霓，透露已完成續約，新賽季的陣容引發網友關注。因演藝工作忙碌而卸下啦啦隊應援工作的籃籃，轉任樂天應援團「推進隊長」，今她受訪時被問到續約問題，坦言自己的合約是一年一簽，上禮拜有去洽談中。

另外，胡瓜日前錄製《綜藝大集合》時，在遊戲過程中，手疑似碰到籃籃的胸部，而胡瓜的女兒小禎受訪時又不小心幫籃籃「認愛」職棒選手郭嚴文，對於相關話題籃籃全都避而不答，徐乃麟則出聲：「你們現在問這些沒有人會答的，我們被你們嚇一次還敢接話？」意指先前曾國城受訪時，因談論「黃子佼性犯罪事件」失言，引發社會輿論爭議，不僅丟代言，甚至連主持10年的節目《一字千金》主持棒也沒了。

由徐乃麟、曾國城攜手張文綺、籃籃、徐凱希、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》，迎來1000集，直言一個節目能夠做19年實在不容易，徐乃麟表示現在節目關的多、開的少，收視率能一直穩定，是大家的努力，感到十分欣慰。

