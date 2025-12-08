樂天韓籍三本柱傳僅廉世彬續約 球團回應了

「樂天三本柱」禹洙漢（左起）、河智媛和廉世彬傳出未來僅廉世彬續約。樂天桃猿提供



中職樂天桃猿啦啦隊「韓籍三本柱」廉世彬、禹洙漢與河智媛人氣居高不下，不過繼廉世彬日前傳出遭韓籍經紀人性騷風波後，如今又有媒體報導，球團內部為節省開支，僅廉世彬續留，三本柱只剩一人，球團隊此公開回應。

據《CTWANT》報導，樂天球團內部考量開源節流，決定僅留下廉世彬，球團回應，目前女孩們的明年合約還在確認階段，外界所傳的各項消息皆非正式對外資訊，實際結果將於明年球季前公布。

知情人士日前向週刊爆料，韓籍黃姓經紀人在工作時毫無男女之間的肢體邊界感，他會近距離緊貼著廉世彬，有意無意的肢體碰觸，連球迷都有查覺，私下甚至會毛手毛腳。廉世彬隻身來台工作，原本以為保持距離就好，沒想到狀況沒有改善，她恐慌症發作，必須求診身心科。不過黃姓經紀人否認此事。

本月5日韓國IDEA-H公司宣布與廉世彬合約到期後不再續約，台灣經紀公司「協奏曲文創」，則表示她在台灣非常適應，目前不會有影響。

