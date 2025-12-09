「樂天3公主」合體慶生！ 岱縈嘆健康亮紅燈 許願：大家都平安健康

樂天女孩林岱縈（岱縈）、林穎樂（穎樂）、林羿禎（琳妲）近日首度攜手舉辦聯合慶生會，3人頭戴皇冠、穿上細肩帶的「甜美公主風」的夢幻小洋裝辣曬美腿，並分享了今年的生日願望。

穎樂（左起）、琳妲、岱縈近日一同慶生。（圖／樂天桃猿提供）

岱縈、穎樂、琳妲都是12月壽星，此次舉辦聯合慶生會，每人號召12位粉絲，一共36位一起同歡，氣氛溫馨又熱鬧，宛如小型專屬見面會。提到最難忘的瞬間，岱縈分享：「現場收到了為我們3個各別精心設計的生日蛋糕，覺得很有心。」每款蛋糕都融入粉絲對她們的理解與喜愛。琳妲也笑著補充，粉絲的巧思超級逗趣：「穎樂收到《魔法咪路咪路》的蛋糕、岱縈是《蠟筆小新》的小新和小葵，粉絲送我的是寫上個人品牌名稱的蛋糕，很好笑。」

廣告 廣告

活動中，還安排了粉絲熟不熟「林家3姐妹」的趣味問答，除了全場笑聲不斷，穎樂也感動表示：「我發現粉絲比我還了解我自己，覺得粉絲們很厲害！」

穎樂（左起）、琳妲、岱縈都是12月壽星。（圖／樂天桃猿提供）

說到今年的生日願望，岱縈坦言下半年身體亮紅燈，還做了核磁共振檢查，因此最大的心願就是「大家都平安健康」，也希望自己治療順利，能以更好的狀態回到粉絲面前。她也無奈又好笑地補充：「有粉絲說要幫我許願，希望我趕快找到一個伴去結婚，真的是哭笑不得耶哈哈哈。」

岱縈坦言下半年身體亮紅燈，還做了核磁共振檢查，因此最大的心願就是「大家都平安健康」。（圖／樂天桃猿提供）

穎樂則延續快樂正能量，許願「身體健康，平平安安賺大錢」，希望明年能讓大家看到更多不同的自己。琳妲則以感性語氣說出最真誠的願望：「希望大家保持善良，不要再虐童和虐待動物」。

延伸閱讀

中職/砸錢就留得住！ 樂天桃猿2年約簽回威能帝

中職/富邦悍將再補強 宣布簽下林書逸

中職/林岱安7年約去富邦悍將 布雷克：可能不能當隊友了…