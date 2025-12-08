樂天3本柱恐剩1人！傳僅廉世彬續約 球團回應了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中職樂天桃猿啦啦隊韓籍成員廉世彬、禹洙漢與河智媛自加入球隊後人氣水漲船高，且今年樂天奪下總冠軍，3人還排開行程特地飛來台參加封王遊行，可見她們對球隊與球迷的重視。如今卻有消息指出3人中僅廉世彬獲續留。

樂天桃猿啦啦隊韓籍成員河智媛（左起）、廉世彬與禹洙漢傳僅1人續留。（圖／FTNN攝影中心）

根據《時報周刊CTWANT》報導，球隊內部因考量「開源節流」，最終決定僅續留廉世彬。對此，球團表示，目前女孩們明年的合約還在確認階段，「外界所傳的各項消息皆非正式對外資訊，實際結果將於明年球季開始前公布，謝謝關心。」

消息指出，僅廉世彬獲續留。（圖／FTNN攝影中心）

其實廉世彬日前被爆出遭韓籍經紀人性騷擾，導致她恐慌症發作進而就醫治療，雖該經紀人否認此事，但仍引發不小討論。而本月5日韓國IDEA-H公司宣布與廉世彬合約到期後不再續約，至於她與台灣經紀公司協奏曲文創仍保持合作，且今年9月她才加盟台中連莊職業排球隊「Little Witches連莊小魔女啦啦隊」可見未來仍會在台發展。

禹洙漢與河智媛的部分，由於兩人在台經紀公司MUGEN無限夢想負責人今年8月遇刺身亡，導致公司內部亂成一團，因此當時就有球迷猜測，她們續約機率不高。但針對兩人目前是否繼續留在台灣，只能待經紀公司公告。





