樂天9局1比0險勝台鋼！許賀捷代跑快腿建功

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樂天桃猿在12號晚間以1比0打贏台鋼雄鷹。（圖／樂天桃猿臉書）





樂天桃猿在12號晚間以1比0打贏台鋼雄鷹，台鋼錯失好幾次得分機會，兩隊到八局下都無法突破僵局，直到九局上，代跑許賀捷趁台鋼傳球失誤，跑回本壘奪下這場比賽的第一分。

12號晚間樂天桃猿對上台鋼雄鷹，9局上半終於打破僵局，代跑許賀捷先盜上二壘，靠著林子偉的二壘安打，加上台鋼傳球失誤，許賀捷趁機跑回本壘，拿下這場比賽的第一分。其實這一仗並不容易，因為台鋼有好幾次都已經在得分門前。

五局下形成滿壘，眼看就要分數進帳，王博玄出棒卻被接殺，魔爾曼拆彈成功，還有七局下半，紀慶然安打上壘後，靠犧牲觸擊與高飛球，推進至三壘，但代打胡冠俞，仍無法攻下這一分。

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樂天在9局上把握關鍵失誤突破僵局，終場以1比0擊敗台鋼，也終止了近期的4連敗。

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