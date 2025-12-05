樂天Kobo公布台灣百大暢銷書

全球電子書領導品牌樂天 Kobo公布讀者矚目的「2025年度台灣百大暢銷排行榜」，由商業理財類書籍《納瓦爾寶典》奪得台灣暢銷榜年度冠軍，心理勵志類書籍《我可能錯了》、《你的人生，他們六個說了算！》及《Rewire-神經可塑性》分居第2至第4名，顯示在現代工作與生活節奏加速變動的情況下，讀者傾向透過商業理財與心理勵志類書籍尋找解方，強化面對變局時的判斷力與思考力，使「思考力全面崛起」成為台灣讀者今年最鮮明的閱讀趨勢。（見圖）

今年樂天 Kobo 亦首度推出九大類別Top 100榜單，以更細緻的分類呈現各領域的閱讀焦點，讓台灣讀者的多元閱讀面貌更為清晰可見。作為全球電子書領導品牌，樂天Kobo 提供超過800萬本中外文電子書，其中的中文電子書超過30 萬本，滿足讀者多元閱讀需求。樂天Kobo發表年度百大閱讀趨勢，不僅讓讀者回顧年度最受歡迎書籍，亦於即日起推出「樂天 Kobo2025年度台灣百大暢銷榜」書展，相關參展書享單本優惠79折起，陪伴讀者在新的一年持續成長。

文學小說躍升成為 2025 年最受讀者喜愛的閱讀類別，總共有38本書籍入榜百大，其中《進烤箱的好日子》最受歡迎，拿下文學小說類排名冠軍，以辛辣又幽默的語言，訴說青春期的成長故事，讓人想一讀再讀；同樣入榜的《迷霧之子》以宏大的奇幻世界與獨特魔法系統吸引大量粉絲；《沼澤女孩》則以懸疑推理書寫女性成長議題，呈現一段孤獨卻堅韌的生存之旅。三本作品反映出台灣讀者在忙碌且高壓的生活節奏中，望透過故事獲得情感寄託、精神喘息。

台灣與香港百大書籍榜單中以文學小說類別入榜最多，顯示讀者對文學作品的需求提升。而在香港榜單中，心理勵志書上榜比例高，顯示在快速變動的環境下，讀者更需情緒調適自我修復與心理穩定的支持。