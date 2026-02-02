樂府中來電祭2/7、8登場夢幻卡司音樂派對12組樂團接力開唱

樂府中—來電祭邀集十二輛風格餐車打造異國風味美食市集。（資料照：新北青年局提供）

新北青年局農曆年前最強音樂派對「二○二六年樂府中—來電祭」二月七日、二月八日下午十四時起在板橋府中廣場登場，集結小男孩樂團、甜約翰、溫蒂漫步等十二組知名樂團，規劃「府中戀舞宮」趣味競賽、風格餐車及占卜市集，活動加碼總價值十萬元好康，邀請大家感受最熱鬧的音樂電流。

青年局長邱兆梅表示，「樂府中—來電祭」不僅是音樂派對，更透過開放式廣場與舞台設計，讓不同領域的青年自然聚集、自在交流。現場備有多樣消費抵用券與好禮，讓青年用少少花費即可享受音樂與美食。

今年卡司堪稱夢幻，包含甜約翰 Sweet John、Crispy 脆樂團、溫蒂漫步 Wendy Wander及小男孩樂團等十二組接力演出。「府中戀舞宮」趣味競賽報名熱烈，參加者可獲得一百元市集消費抵用券與免費飲品，完成任務還有更多好康，積分最高者可享限定餐車異國美食拼盤，名額有限歡迎至青年局官網報名。

活動邀集十二輛風格餐車，提供日式串燒、美式漢堡、墨西哥捲餅、義式咖啡等異國美食；另設六個占卜攤位，包括塔羅、生命靈數、紫微斗數與色彩性格分析，讓大家提前掌握新年運勢。活動期間追蹤新北市政府青年局 IG 或完成問卷即可獲得抵用券、限定大禮包。府中戀舞宮免費報名（https://ntpcyouth2022.pse.is/8m2mgs）。