樂府中—來電祭青年交友音樂派對 2月登場

新北市青年局將於二月七日至八日下午二時，在板橋府中廣場舉辦「樂府中︱來電祭」活動，結合樂團演出、餐車美食與塔羅占卜，並推出「府中戀舞宮」趣味競賽，讓青年在輕鬆氛圍中互動交流，完成挑戰可獲餐車及占卜抵用券。

新北青年局長邱兆梅表示，鼓勵年輕人走出家門、建立真實連結，「Love中·樂府中」活動已邁入第四年。今年特別設計四項趣味體驗，每場次八○分鐘，結合音樂與美食，讓青年無論結伴或獨自參加，都能自在享受。

廣告 廣告

「府中戀舞宮」競賽循序漸進，從暖身互動到交流對話，包含「Twisters扭扭樂」搶佔色塊累積積分；「街頭Dance Battle」由舞者帶領即興對決，觀眾歡呼聲決定優勝；「浪漫賽道」以兩人三腳跨越關卡，考驗默契；「陌生餐桌」透過提問卡限時對話，快速拓展交友圈。

活動邀請十二組樂團演出，規劃特色餐車提供異國料理與街頭小吃，增添交流話題。另設占卜攤位，於每日午後五時至六時推出「Happy Hour」，限量發放消費抵用券，可於餐車及占卜攤位使用。「府中戀舞宮」七場次趣味交友活動現正開放報名，歡迎青年至新北市青年局官網（https://ntpcyouth2022.pse.is/8m2mgs）報名參加。