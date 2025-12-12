「樂愛金門」開展啦！大樂購物中心17天帶你吃喝 玩遍金門味

▲大樂17天金門嘉年華！激省滿額禮＋彈彈樂天天抽小物。

大樂購物中心舉辦「樂愛金門」物產展 高雄一站品味金門17天

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】大樂購物中心自12月12日至28日在1樓特賣場推出「樂愛金門」物產展，集結金門在地超過20家特色品牌，把金門最具代表性的美食、伴手禮與工藝好物一次帶到高雄，讓民眾在歲末即可感受濃濃金門風情。

本次參展品牌包括上古厝麵線、金門蟹老闆手作坊、記德海鮮餐廳、天之桂貢糖、金大牧場、金永利鋼刀、金合利鋼刀、浯記與天根草典一條根等，品項橫跨食品、保健、工藝，全方位展現金門特色。其中，去年在大樂創下高人氣的「高粱嗆蟹」今年再度回歸，除了可直接享用冰涼鮮味，也可簡易加熱入菜，成為許多饕客守候的必買亮點。

大樂同步規劃多項限時購物回饋，包含金門物產展指定櫃位與酒區金門高粱酒單日消費滿3,000元回饋150元商品券，並祭出多級滿額贈活動，從經典貢糖、小鋼刀、牛肉乾到58度金門高粱酒等多款限量禮品，吸引消費者把握年度最佳入手時機。（⚠禁止酒駕 酒後不開車）

現場還推出「樂愛彈彈樂」互動活動，單日消費滿1,000元即可參加抽獎，有機會獲得限定「金門物產小物」。活動期間，金門縣政府授權的「金門觀光小天使阿特」也將現身，增添展場亮點。

大樂購物中心表示，希望透過本次活動讓更多民眾認識金門的豐富物產與文化魅力。展期持續至12月28日，為期17天，歡迎民眾前來選購金門好物，為年底增添更多驚喜。（圖╱大樂購物中心提供）