樂成宮在Q版「媽祖行動平安燈」模組加香灰 如同媽祖在身邊

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中樂成宮與交通局合作，製作超級Q版的「媽祖行動平安燈」，並且在模組內加香灰，讓持有者更感受到平安，原本預計在各種活動中贈送給民眾，樂成宮為讓一般民眾也能取得，在6日8點半開放民眾索取，但8點不到民眾就排長龍，讓廟方嚇一跳，第一批平安燈全部索取一空，樂成宮董事長何敏誠表示，基於媽祖慈悲心，廟方會持續製造，但還要一段時間，若要贈送會再公告。

交通局希望民眾夜晚出門能穿亮色系的衣服，增加自身的明亮度，讓車輛駕駛可看清前方有行人不會肇事，因此與有273年歷史的媽祖廟樂成宮合作，製作「媽祖行動平安燈」，目的就是利用在各種道安宣傳時，送給民眾，也請樂成宮在辦活動時，送給多數是長輩的信徒們，在晚上掛在身上或者背包，增加辨識度。

廣告 廣告

由於樂成宮希望平安燈的媽祖是相當可愛且不失莊嚴，設計單位的設計圖更改三次後，經常務董事的認可後，何敏誠向媽祖擲筊後，馬上就得聖筊，為保平安，樂成宮還在製作「媽祖行動平安燈」的模具內加上香灰，讓持有著感受到媽祖的保佑。

不過，樂成宮日前宣布6日先送第一批，約1千多個，豈料一天就送光了，何敏誠表示，媽祖具有慈悲心，將會持續製作，而第一次製作5千個只來了1千多個，已全送光，平安燈會陸續送達，但需要一段時日，一送達就會公告索取。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2波冷空氣陸續報到「下探13度」 未來一週溫度1圖看懂

最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

快儲水！高雄6區明停水10小時、影響60萬戶

錢麗離台前囂張嗆聲！梁文傑冷回「這句」網讚爆

