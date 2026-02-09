樂成宮旱溪媽祖寒冬送暖 關懷4539戶弱勢家庭

▲樂成宮今日舉辦「慈悲傳遞 寒冬送暖」活動，攜手各區公所關懷弱勢家庭，於年節前發放慰問金及生活物資。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為發揚天上聖母慈悲、博愛、濟世精神，樂成宮長年秉持「取之於社會、回饋於社會」理念，持續推動公益關懷，今（9）日舉辦「慈悲傳遞 寒冬送暖」活動，攜手各區公所關懷弱勢家庭，於年節前發放慰問金及生活物資，共嘉惠東區、南區等7區4,539戶弱勢家庭，盼為寒冬注入溫暖，促進社會祥和，營造友善幸福城市。

▲樂成宮董事長何敏誠盼藉由活動拋磚引玉，吸引更多善心人士與公益團體投入，讓送暖行動持續擴大，幫助更多邊緣戶平安度過寒冬。（圖／記者林明佑翻攝）

樂成宮董事長何敏誠表示，關懷是持續而為的，未來樂成宮將不間斷與各界合作舉辦公益活動，善盡宗教團體對社會的責任，期盼能持續把關懷與善念注入到台灣這片美好的土地上，讓弱勢家庭在年節到來的時刻，也能夠享受到溫暖，特別邀請各界媒體朋友們前來採訪並加以報導，藉由媒體的力量，傳遞關懷與愛心，讓愛與溫暖充滿台灣。

▲樂成宮董事長何敏誠表示，關懷是持續而為的，未來樂成宮將不間斷與各界合作舉辦公益活動，善盡宗教團體對社會的責任。（圖／記者林明佑翻攝）

今年送暖行動共嘉惠東區480戶弱勢家庭，每戶發放春節慰問金2,000元，並致贈白米3公斤2包及3公升食用油1瓶；另南區674戶、南屯區832戶、太平區1,028戶、大里區1,376戶、烏日區319戶及霧峰區310戶，共計4,539戶家庭受惠，每戶皆獲得白米3公斤1包。統計此次活動共捐出慰問金96萬元、白米16,497公斤（5,499包）及食用油1,440公升（480瓶），以實際行動減輕弱勢家庭生活負擔。

何敏誠指出，盼藉由活動拋磚引玉，吸引更多善心人士與公益團體投入，讓送暖行動持續擴大，幫助更多邊緣戶平安度過寒冬，也讓媽祖慈悲博愛的精神在社會各角落傳遞不息。