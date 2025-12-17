樂扣樂扣出包！砧板未標原產地 北市衛生局開罰3萬元

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署今日公布114年度「含塑膠材質食品容器具或包裝稽查專案」結果，標示違規品項中，包括「樂扣樂扣莫蘭迪雙面PP料理砧板」，因未標示原產地(國)挨罰，另生活百貨常見的「加賀牌日風筷」也因標示使用簡體中文，且多項標示不完全等，遭衛生局開罰。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，食藥署於114年9至10月間，協同全國22縣市(政府)衛生局執行114年度「含塑膠材質食品容器具或包裝稽查專案」，查核食品容器具製造業及販售業。

劉芳銘說，經查27家食品器具、容器或包裝製造業者，僅1家業者不符合食品良好衛生規範(GHP)準則，所轄地方政府衛生局已依法處辦；另於製造業及販售業完成查核食品接觸面含塑膠材質食品容器具或包裝之標示共245件，其中237件合格，8件標示不符規定，均由所轄地方政府衛生局依法處辦。

針對違規品項，劉芳銘指出，8項違規品項中，包括於台北市遠百企業公司景美分公司抽驗的「樂扣樂扣莫蘭迪雙面PP料理砧板」，未標示原產地(國)，台北市政府衛生局以違反食品安全衛生管理法第26條規定，依同法第47條裁處新台幣3萬元整。

另於大聯盟五金百貨行池上店抽驗的「加賀牌日風筷」，標示使用簡體中文，且未標示數量、原產地、製造日期，且材質名稱未以中文名稱或通用符號標示，台東縣政府以違反食品安全衛生管理法第26條規定，依同法第47條裁處新台幣3萬元整。

違規品項中，尚有於嘉義縣金源商店抽驗的「22-250冷水杯」，未標示使用注意事項或微波等其他警語，且本體上未以印刷、打印或壓印方式標示材質名稱，新北市政府以違反食品安全衛生管理法第26條規定，依同法第47條裁處新台幣3萬元整。

劉芳銘說，相關違規品項主要違規原因為未標示原產地(國)、材質名稱未以「明確指稱材質之中文名稱或通用符號」標示、產品淨重未依法定度量衡單位或其代號標示、未標示淋膜材質名稱、未標示使用注意事項或微波等其他警語、本體未標示材質名稱、未以繁體中文標示等為主。

