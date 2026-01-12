樂扣樂扣聯名「大耳狗」也瘋狂？超萌吸管杯「珍珠隨便吸」網嗨喊：必收

實習記者藍子瑄／台北報導

貓茶町以「茶滿天下 馬上回甘」為主題推馬年禮盒(圖／貓茶町提供)

春節將近，許多人開始煩惱「禮要送什麼才不踩雷、又有新意？」不論是能代表在地風味的年節伴手禮，或是上班族、學生族群日常實用的隨行杯、午餐保鮮盒、便當盒與外出提袋，近來市場吹起一股「有溫度、具實用性」的送禮風潮，從年節禮盒一路延伸到生活用品，讓送禮與自用都能一次到位，也成為品牌搶攻歲末商機的重要方向。

喝茶的人也瘋狂！「鐵定發財」金元寶藏驚喜

迎接 2026 馬年，來自木柵貓空、以茶點創作聞名的 貓茶町 以「茶滿天下 馬上回甘」為主題，推出一系列新春禮盒。主打讓「喝茶的人、吃甜點的人都能找到共鳴」。此次嚴選各地台灣好茶，轉化為茶餅乾與甜點，打造超過 10 款以上的組合選擇。

貓茶町「鐵定發財」內含七款茶點好物，是以象徵財富和好運的元寶造型打造的春節限定款禮盒（圖／貓茶町提供）

其中，「台灣茶化為三款茶餅乾」系列，以十款台灣茶製的餅乾組合，讓甜點成為一張「可以吃的台灣茶風味地圖」；而曾獲獎的「響茶雲霄」、「茶香三劍客」等禮盒，則透過不同焙火與製茶工藝，呈現各種茶香的層次變化。品牌也延續貓空鐵觀音特色，推出象徵好運的「金、財、花生（發生）」系列，包括蛋黃酥、蛋捲與綜合茶點禮盒，主打送禮吉祥、濃郁台灣味。

可愛到犯規！樂扣樂扣聯名「DINOTAENG」療癒登場

不只茶點市場熱鬧，生活用品也掀起療癒風潮。知名家用品牌 樂扣樂扣 今年首度攜手超人氣 DINOTAENG 呆萌町，推出以「ONE MORE BITE」為主題的聯名系列，從隨行杯、保鮮盒到便當盒與提袋，貼近上班族與學生的日常需求。

樂扣樂扣DINOTAENG呆萌町聯名推實用小物。(圖／LocknLock樂扣樂扣提供)

近年聯名商品不再只是短期話題，而是希望能真正融入消費者生活。從茶香甜點到日常用品，民眾在春節送禮時，也越來越重視「實用性」與「溫度」，讓送出的禮物不只是形式上的往來，而是能被記住、被使用，也讓收禮的人感受到滿滿心意。

