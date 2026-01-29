政治中心／程正邦報導

近期高麗菜進入盛產期，產量大增導致農民面臨價格波動壓力。新北市議員卓冠廷今（29）日在臉書宣布，將與土城區農會合作發起公益行動，特別認購了一批來自雲林土庫的高麗菜。民眾只要在2月1日前往鶯歌服務處捐贈發票，即可換取新鮮高麗菜一份，藉此「挺農民、助弱勢」，為寒冬注入一股暖流。

盛產季挺土庫農民！卓冠廷：用行動帶來溫暖

由於冬季氣候適合蔬菜生長，高麗菜供應量大幅攀升。卓冠廷指出，為了避免農民辛苦耕作的成果因量多價跌而受損，他在土城農會的邀請下，決定協助認購雲林土庫的高麗菜，在蔬菜盛產時透過認購行動平抑市場供需，並結合公益讓資源發揮最大效益。

卓冠廷在貼文中表示，希望在寒冷的季節裡，透過簡單的行動為彼此帶來溫暖。此次活動不僅是為了支持辛苦的基層農民，更希望帶動鄉親一起關懷社會，讓這顆「國民蔬菜」轉化為守護弱勢的力量。

樂捐發票換高麗菜！卓冠廷2/1攜手土城農會力挺雲林農民。（圖／翻攝卓冠廷臉書）

捐發票做愛心！募集物資全數贈社福團體

這次活動採取「發票換菜」的公益模式，民眾現場捐出的發票，後續將由卓冠廷服務處全數收集，並轉贈給需要的社福團體，讓農民的辛勞與民眾的愛心交織，達成多贏局面。

活動預計於 2月1日（周日）下午4點 準時開始，地點位於鶯歌區尖山路264號1樓（卓冠廷服務處）。由於高麗菜數量有限，採現場排隊領取，送完為止。

卓冠廷也特別提醒，為了響應環保，活動現場不提供塑膠袋，請領取的鄉親務必自備購物提袋，共同守護地球環境。

