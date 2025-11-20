樂施會：G20富豪去年一年收入足以終結世界貧窮

國際扶貧組織樂施會(Oxfam)今天(20日)表示，全球主要經濟體的億萬富豪去年賺進2.2兆美元，足以讓全世界的貧困人口脫離貧窮。

總部位於英國的樂施會敦促這個週末舉行的20國集團(G20)峰會支持主辦國南非的倡議，以解決全球巨大的貧富不均，以及拖垮發展中國家的債務問題。

報告指出，根據富比世(Forbes)富豪排行榜，19個國家的億萬富豪去年賺進2.2兆美元，使得他們的合計財富達到15.6兆美元。

樂施會在聲明中表示：「讓目前生活在貧窮線下的38億人擺脫貧窮，每年需要1.65兆美元的成本。」

廣告 廣告

樂施會支持南非將在11月22日至23日舉行的G20峰會上提出的建議，建立一個國際小組來應對貧富不均問題，其方式與聯合國政府間氣候變遷問題小組(IPCC)應對全球暖化威脅的方式類似。

樂施會執行董事貝哈(Amitabh Behar)在聲明中表示：「如果南非G20峰會成立一個新的國際不平等問題小組，這將是解決不平等危機的一大步。」

樂施會也呼籲對全世界富人徵收「公平的稅款，以協助消除貧困並應對氣候崩潰」。

樂施會點名批評杯葛G20峰會的美國，推行了「從魯莽的關稅、累退性的稅收優惠到削減救命援助等破壞性政策」，加劇了貧富不平等。

樂施會呼籲對債務採取行動，並表示有34億人生活在利息支出超過教育或衛生支出的國家。

G20包含19個國家還有歐盟與非洲聯盟(African Union)，這些國家佔全球國內生產毛額(GDP)的85%，以及世界3分之2的人口。

南韓希望這場首次在非洲舉行的峰會，能夠在2026年將輪值主席國交接給美國前，推動非洲大陸和「全球南方」(Global South)發展中國家面臨的議題。 (編輯:柳向華)