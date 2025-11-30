樂林食物銀行圓362孩子的夢

彰化縣樂林食物銀行第七屆許孩子一個夢耶誕圓夢計畫，在國立二林工商熱鬧登場。（記者方一成攝）

一支鉛筆、一雙球鞋，或是一台陪伴度過漫長治療時光的遊戲機，重量雖輕，卻承載著偏鄉孩子最深切的渴望。彰化縣樂林食物銀行第七屆「許孩子一個夢」耶誕圓夢計畫，於昨（三十）日上午在國立二林工商熱鬧登場。今年共匯集來自二林、芳苑、昨大城等偏鄉地區四○一位學生的心願，最終媒合成功三六二個圓夢禮物。其中最令人動容的，是一位長期洗腎的病童，因為體恤父母經濟重擔，始終不敢開口，直到這次圓夢計畫，才許願希望能有一台遊戲機，陪伴他度過孤單的洗腎時光。從一支鉛筆到生命陪伴，願望清單映照偏鄉實況！

樂林食物銀行表示，今年的願望清單折射出偏鄉弱勢家庭的真實樣貌。願望數量最多的是「一雙球鞋」，反映出孩子們對於基本物資的實際需求；而最小的願望僅僅是「一支鉛筆」，孩子天真地表示：「這樣寫字就可以換了！」簡單得令人心疼。

而那位許願遊戲機的孩子，並非為了貪玩。在社工訪視深入了解後發現，孩子長期需忍受洗腎的身心煎熬，為了不讓已經因醫藥費而焦頭爛額的父母更添壓力，他將對陪伴的渴望深埋心中。樂林食物銀行表示，圓夢計畫的核心價值不只是贈送禮物，更是透過「許願」這個機制，主動發掘那些隱藏在角落、未被社福體系完全覆蓋的邊緣戶與急難家庭。產官學與社團總動員，造公益善循環！

本次活動展現了強大的社會動員力。康博集團連續第四年響應，動員全台員工認捐禮物；國際獅子會三○○D-2區總監率領行政團隊及各分會會長全力支持；更有十家愛心企業聯合贊助，確保所有提出申請的四○一位孩子︱︱︱即便願望未列入主要圓夢名單︱︱︱每人都能獲得一份精美禮物，讓愛心不落空。

活動當天，國立二林工商將變身為大型愛心園遊會，現場集結來自三十個社區、公益組織、企業、西點烘培坊及個人的免費攤位，讓受助孩童能自由選取所需物資與美食，在歡樂的氣氛中提前歡度聖誕。