樂桃園特色公園 走春首選

桃園八德楓樹腳公園有全台罕見的超大型主題遊戲塔，高達16公尺的長頸鹿造型極具視覺衝擊力，結合空中懸空式爬籠，是社群洗版的最強地標。（蔡依珍攝）

桃園大園華興池生態公園坐擁壯闊水景，將地景坡度轉化為「極限山丘」挑戰區，除了有適合放電的冒險森林，更設有濱水步道，還能欣賞飛機畫過天際。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政上任後積極推動「園宇宙」，致力將桃園打造成一座融合自然生態、創意遊憩與全齡共融的宜居城市。迎接農曆春節9天連假，市府盤點全市綠地資源，邀請市民無須舟車勞頓塞在國道，就近走進桃園特色主題公園，感受全台最豐富、最好玩的戶外休憩體驗。

為了讓民眾輕鬆掌握「園宇宙」地圖，桃園市政府工務局特別建置「樂桃園 Park Go」網站，整合全市特色公園介紹、設施內容與交通資訊，提供猶如「專屬公園導遊」般的一站式服務。民眾可依據所在位置、喜好主題及適合族群快速查詢，網站更貼心規畫多條「懶人包行程」，串聯周邊人氣景點與在地美食，從半日遊到一日遊都能隨時啟程、自在出遊。

桃市府也特別精選多座各具特色的主題公園，滿足不同年齡層需求。喜愛挑戰體能的民眾，不可錯過大園區「華興池生態公園」的極限山丘與冒險森林遊戲場，平鎮區「運動公園」設有高達19道空中冒險關卡、以及中壢區「光明公園」的森林跑酷挑戰空間；軍事迷則首推龍潭區「運動公園」的軍事主題遊戲場，與楊梅區「四維公園」以眷屋地景打造的全齡探險中心。

此外桃園區「陽明公園」則有超人氣的猿林遊戲區；八德區更是亮點頻出，包括「楓樹腳公園」擁有16公尺高的長頸鹿主題遊戲塔與空中懸空式爬籠，是孩子們的最愛；而「大湳森林公園」則保留原始樹林生態，融合親子遊樂與文化休憩，讓城市遊戲場成為孩子新春最難忘的冒險足跡。

桃市府強調，最好的新年禮物，莫過於家人相聚時此起彼落的歡笑聲，歡迎市民利用春節假期規畫一趟「暢遊桃園特色公園」行程，走進綠意盎然的空間，在自然與歡笑中迎接嶄新且充滿希望的一年。