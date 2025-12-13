樂極生悲？才剛歡慶停砍公教年金三讀 李來希自曝騎車「倒地不起」急送醫

即時中心／徐子為報導



在大罷免過關後，立法院國民黨團就放話，這會期要力推反年改修法，藍白昨（12）日挾人數優勢三讀通過。對此，全國公務人員協會前理事長李來希才在社群，感謝藍營，未料，他今天自爆，昨天騎乘腳踏車時，在路口緊急剎車自摔「當場倒地不起」送醫，讓他不禁感嘆，才完成退休金停止遞減的大案，本想慶祝，卻發生這種慘事。





李來希今在臉書發文表示，花蓮吉安全鄉停電，他和妻子騎腳踏車出門吃飯時，由於紅綠燈不亮，他在路口緊急停車結果自摔，當場倒地不起，只好緊急叫來救護車送慈濟醫院急診。



李來希透露，經檢查，頭部無礙，不過，X光掃描顯示右肩膀骨折脫臼，經慈濟醫師幫他做全身麻醉並治療後，他醒來時右肩骨已復歸原位，免住院可直接回家，醫師也叮嚀他，四週內不能開車與提重物。



李來希回憶跌倒事發當下，他感到一陣暈眩昏，感覺有撞到頭，好在附近有一對年輕夫妻熱心協助，兩輛腳踏車也暫時放置他們家，好朋友聞訊，不僅前來探視與慰問，同時協助處理安置腳踏車，讓他相當感謝。



不過這也李哀怨：「只是傷筋動骨痛苦一百天，日子難過了，怎會是一個慘字了得？才完成退休金停止遞減的大案，本想找人慶祝一下，竟然發生這等慘事，無奈啊！」

