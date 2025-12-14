樂極生悲！李來希想歡慶反年改修法三讀卻騎車自摔｢倒地不起｣送醫

李來希騎乘腳踏車時在路口緊急剎車自摔「當場倒地不起」送醫。 圖：翻攝李來希臉書

[Newtalk新聞] 立法院國民黨團強推反年改修法，國民黨聯手民眾黨挾人數優勢三讀通過。全國公務人員協會前理事長李來希才透過臉書感謝國民黨立院黨團，沒想到今日他自爆，騎乘腳踏車時在路口緊急剎車自摔「當場倒地不起」送醫，他無奈表示，才完成退休金停止遞減的大案，本想慶祝，卻發生這種慘事。

李來希發文寫道：「吉安全鄉停電，與我家婆子騎腳踏車出門找飯餬口，紅綠燈也都不亮了，就在路口緊急停車自摔，當場倒地不起，叫來救護車送慈濟醫院急診，核磁共振檢測頭腦無礙，X光掃描顯示右肩膀骨折脫臼，慈濟醫院年輕醫師醫術高明，全身麻醉後喬一喬右肩骨頭，醒來就已復原歸位，不用住院直接回家，叮嚀四週不能開車與提重物」。

李來希接著說：「痛歸痛，形象仍然要維持，老虎死也要有個好死樣！擺拍留念，哈哈哈哈！跌倒時一陣暈眩，好似有撞到頭顱，附近有一對年輕夫妻非常熱心協助，兩輛腳踏車暫時放置她們家，好朋友聞訊不僅前來探視與慰問，同時幫忙處理安置腳踏車，真是感謝，」

李來希在文末感嘆：「只是傷筋動骨痛苦一百天，日子難過了，怎會是一個慘字了得？才完成退休金停止遞減的大案，本想找人慶祝一下，竟然發生這等慘事，無奈啊！」有網友直呼：「樂極生悲」，國民黨立委翁曉玲也留言關心寫下：「唉呀，怎麼受傷了！ 要小心啊！祝您早日恢復健康」。

還有網友呼籲：「年金改革後李先生你每個月仍有7萬1千元左右退休金，67歲的老人每個月領7萬多，人要知足，軍公教的月退休金是過去國民黨時代的行政命令，沒有法律依據，公務人員民國84年以前、教育人員85年2月以前的年資都是屬於舊制，舊制就是自己每個月完全沒有提撥半毛錢全部是政府的恩給制，人的平均壽命延長之後，年金改革一定要改~」。

