樂比亞「和牛買一送一」台人搶爆！總經理二度道歉 親自「海巡」回覆感動網

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）推出黑毛和牛祭出「買一送一」活動。翻攝總經理threads@hitorin_dendoushi



日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）來台2年多，近日推出黑毛和牛買1送1的感恩節活動，一上架就被民眾搶光。日本籍總經理水元仁志今（11/23）兩度在社群公開道歉，表示正努力因應，希望顧客能夠體諒，並一一回應網友，親民作風受到網友好評。

樂比亞自周五起在全台推出限時3天的感恩節活動，其中黑毛和牛買1送1，消息一出就掀起美食社團討論，連日來更吸引排隊人潮，將肉品搶購一空。

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）推出黑毛和牛祭出「買一送一」活動。翻攝總經理threads@hitorin_dendoushi

面對台灣驚人的消費力，水元仁志今早先在threads發聲，對於未能及時出貨，讓顧客久等排隊，深感抱歉，預計今天也會出現同樣情況，盼顧客能諒解，表示店家懷著感恩的心竭盡全力，希望能為「台灣友誼」搭起橋樑。

廣告 廣告

今午，水元仁志再發文，「我們向所有光臨 LOPIA 的顧客致歉。自開業以來，我們的顧客數量遠超預期，員工們一直在努力生產商品，但實在力不從心。收銀台前也排起了長隊。對於讓您久等，我們深感抱歉。我們正在盡最大努力，希望您能體諒我們。」

對於台灣網友留言，水元仁志盡可能地一一按讚、回覆，不僅頻喊「對不起」，連網友詢問何時拓點，也正面透露「打算明年在新竹開店」，更「海巡」各個留言予以回應，親民作風讓網友直呼感受到誠意，「有點感動」。

更多太報報導

洗衣膠囊狂噴出來 她「做錯1事」害視力只剩0.06

蘇丹紅化妝品鎖定12家業者 全面預防性下架！石崇良曝最新進度

台鐵列車遭塗鴉客大面積噴漆 警方籲勿以身試法：最重可關7年、罰千萬