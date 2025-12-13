台北地檢署於活動現場以防詐宣導主題設攤。

提供樂齡長者參與公開表演或觀賞的平台，這是謝瑤偉老師籌辦樂齡公益活動的初衷。謝瑤偉老師於2022年受邀赴日本國立信州大學經法學部，以訪問研究員身份進行為期半年的交流參訪活動。返台後本著服務利他信念，積極籌劃樂齡公益活動，今年已是開辦第三年了。從2023年的「無齡樂活 熱情洋溢」，到2024年的「相遇樂齡 擁抱樂活」，再到2025年的「樂齡 健康 樂活」，一路走來，公益讓謝瑤偉老師與不少人結緣。謝瑤偉老師回想開辦這個樂齡公益活動，最大的感悟是簡單六個字「利他就是利己」。今天來賓150餘人滿坐現場，讓謝瑤偉老師非常感動與欣慰。

廣告 廣告

謝老師在致詞中強調今年將活動名稱定為「樂齡 健康 樂活」，就是要凸顯健康的重要性。我們要體認「健康不是第一而是唯一，健康是人生最大的富足。」

時尚老人林經甫院長於致詞特別宣導「實踐三力享受五感」，林院長說預防老化的本質就是推動腦力、體力、社會力等「三力」，以及視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等「五感」。

時尚老人林經甫院長致詞。

林院長提倡優雅老化的信念，更強化了健康對我們的重要性。身為公共衛生學者林院長語重心長的表示，支持家中長者健康優雅老去，會讓下一代更幸福。基此，長者在維護健康優雅老化的過程，更凸顯林院長的「實踐三力享受五感」與優雅老去是緊密相關，是預防醫學的重要課題。

健康的人生是我們每個人的期待，但如何在日常生活將健康元素導入我們的生活這是需要有正確的人生態度及身體力行的精神。台北醫學大學名譽教授韓柏檉博士指出健康不能等，日常的飲食、運動以及身心靈都需要有效能的調養，方能維持健康生活的狀態。我們隨時要讓自己累積健康能量的做法有下列事情，提供現場每位嘉賓參考：1.靜坐冥想／呼吸調息。2.運動／經絡疏通。3.舒食／抗發炎抗氧化。4.優質睡眠。5.安頓靈魂。

韓博士更進一步說以上所列舉事項如能持之以恆，肯定會讓自己遠離生活的毒物，更會讓自己再次翻開健康的新頁。韓博士呼籲身處在現代競爭的快節奏生活當中，很容易染上負面情緒例如悲傷、怨恨、妒嫉、恐懼、憂鬱等，這些負面情緒如果長期積累，肯定會對健康帶來嚴重傷害，甚至可能誘發疾病的發生。韓博士在結語時，祝福大家要隨時保持平穩的情緒、經常攝取多樣多元的蔬食，以及適度的運動，要達到健康又快樂的樂齡生活目標並非遙不可及。

為加強銀髮族的防詐宣導，今年的活動加入了防詐宣導元素。活動現場由臺灣臺北地方檢察署以防詐宣導主題設攤，與來賓進行雙向互動的防詐遊戲，提高參與的來賓對詐騙的警覺性，減少成為受害者的風險。另外，由真理大學財經法學院同學組隊的「防詐行動劇」及閃亮奔放逗樂趣團夏光洲先生的「說說防詐意識給你知」也是今天表演節目單元另一個焦點，透過精彩的演技及對話，解析最常見的詐騙手法，博得滿堂熱烈掌聲。

本次活動表演節目，感謝台北手風琴樂團蔡偉靖團長、華山小琴會日本舞踊宋小琴老師、何雨歡老師、李翠華老師樂齡活力律動團隊、許騰允老師竹笛團隊、大安儷人舞蹈團以及時尚老人林經甫院長、江慶富老師、王仁寅老師、陳太陽里長、簡國和先生、張堂珍團長、梁鴻元班長、劉秀蘭老師，帶來精彩演出。

今天活動從現場來賓的掌聲回應與歡笑的表情，以及有力的防詐意識宣導均可謂達成寓教於樂的「樂活人生從健康開始，防詐意識保財富安全」的效果。

更多鏡週刊報導

0成本想抽成！逢甲學生遭拒合作怒嗆炸雞店 校方回應了

15歲失智柯基受虐躲角落狂發抖 茶聚加盟主到案了！稱一時情緒失控

川普才說泰柬邊境全面停火 泰國空軍F-16轟炸柬埔寨前線