樂生園區保留運動走過20年 民團赴政院籲保障人權價值

青年樂生聯盟發言人謝宗翰指出，「樂生的院區現在空有硬體、沒有軟體，這些院民過去生活的記憶與抗爭，與院民生活相關的記憶，與人權歷史，與公共衛生相關的記憶，正在面臨流失的危機。」

謝宗翰表示，「現在我們開始遇到流失的2.0，也就是現在的樂生療養院迫於經營的壓力，將這些40幾棟的空房子分區標租，租給與樂生過去完全沒有關係的歷史廠商、完全沒有關係的產業。我們認為這相關的問題指出了一件事情，就是我們的衛福部，並沒有針對樂生療養院的文化價值，去進行通盤的考量。」

民團提出3項訴求，除了希望讓樂生成為真正具人權溫度的園區，而非商業化的文創空間；另外也希望院民、自救會等團體都能參與園區未來的決策；最後也呼籲文化部，召集並重啟樂生園區營運發展推動小組，落實民間實質參與。