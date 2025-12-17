樂生療養列世界文化遺產潛力點 民團盼改由文化部主管

紀錄片《大風之島》預告片段：「聽到人在唱歌，我感覺想唱，但是聲音出不來。」

記錄樂生20年保留運動的《大風之島》，7月才獲得台北電影節最佳紀錄片的肯定。

不過對於樂生園區的未來，即便政府2017年核定超過10億的計畫經費，並完成62棟院舍的修復，但民團質疑，似乎沒能保存人與空間所構成的歷史記憶。

青年樂生聯盟代表謝宗翰表示，「樂生的院區，現在空有硬體沒有軟體，人權歷史與公共衛生相關的記憶，正在面臨流失的危機，現在我們開始遇到流失的2.0，院方迫於經營的壓力，將這些40幾棟的空房子分區標租，租給與樂生過去完全沒有關係的產業。」

青年樂生聯盟等團體，17日一早到行政院陳情，喊話行政院召開跨部會協調會，讓樂生改以文化資產的形式由文化部主管，並要求實質參與園區規劃決策，也認為目前就是因為定位不明，才讓樂生面臨被分區標租的「文化肢解」。

公視新聞記者呂玠鋆指出，「樂生療養院舊院區目前已經被登錄為歷史建築以及文化景觀，據了解，衛福部規劃設立博物館作為文化保存，而院方則是有意將部分院舍對外招租，以空間換取更多經費。」

國際愛地芽協會台灣分會顧問賴澤君指出，「因為之前我們開始要租這的時候，他們是說那個租金還可以收蠻豐富的，但是對於非營利組織來講，其實是不太可能這樣子，透過這種所謂商品化的過程來做營運。」

民團表示，雖然目前使用來策展的「大廚房」還沒被列入招標範圍，但也憂心日後申請恐怕困難重重。

而樂生療養院作為台灣世界遺產潛力點之一，見證了日治時期至今漢生病患的人權歷史與社會變遷，對此，文化部長李遠也承諾會與衛福部商討樂生的規劃，尤其在紀錄片《大風之島》後，希望能從文化的角度有更多著力點。