樂生醫院首創智能護理行動車啟用 自動跟隨巡房免推車護師工作神器

樂生醫院院長王偉傑(右)與神通資科總經理陳錫裕(左)共同發表智能護理行動車，減輕護理工作壓力。圖：樂生醫院提供

桃園市衛福部樂生醫院為改善醫院護理師每天巡房護理工作負荷，院方與神通資訊科技公司共同開發MiCart智能護理行動車成功，雙方今天在該院舉辦「智能串聯E+1．醫護照護更有力」首度發表，院長王偉傑表示，在國內醫院率先導入智能護理行動車，可自動跟隨護理人員巡房量血壓、給藥，減輕護理人員工作壓力。

衛福部樂生醫院導入智能護理行動車，護理人員示範該車自動跟隨巡房送藥，降低護理工作負擔。圖：樂生醫院提供

各大醫院近年面臨護理人力短缺現象，醫護人員爭取福利引起重視，過去各大醫療院所護理師為照顧病人巡房，必須推動放置量血壓機、藥品等醫務用品手推車，由於推車重量大，讓護理人員每天巡房推動醫務用品推車負荷大，樂生醫院去年起推動「健康台灣深耕計畫」，利用科技導入醫務智能工具，優化醫療護理工作，半年前為減少護理人員工作負擔，院方發想後，與神通資科公司合作利用AI工具研發智能護理行動車計畫，該院為首度導入協助護理人員巡房護理「神器」的醫院。

衛福部樂生醫院與神通資科首度發表智能護理行動車，可隨護理人員巡房送藥，降低護理工作負擔。圖：樂生醫院提供

王偉傑表示，院方重視醫事人員健康及工作壓力，啟用智能護理行動車優化病房服務外，門診、藥局、檢驗科各醫務流程也融入智能方案，讓藥師更省力、取藥零差錯的智慧藥櫃，導入醫事檢驗科備管系統自動化備妥各項檢驗試管作業，去年導入診間悠遊卡結帳，有效提升病患照護品質。

樂生醫院導入科技智能系統運用在住院病房，病房護理師、醫師可透過導入病人病歷、檢查、手術和醫護人員排班系統的電子白板，即時掌握病人動態，提升醫療團隊工作效率，如今新加入病房護理的「MiCart智能護理行動車」，結合傳統換藥車、治療車，可承載重達100公斤醫務用品，能夠自動跟隨護理人員巡房給藥路線，也可指定到位等候護理人員到場施作，智能車透過影像辨識護理人員，讓護理交班就可即刻辨識轉換。

該院護理部主任鄭涵菁表示，臨床護理工作身心負擔大，過去護理師常因必須推著沉重的推車到病房巡房照顧病患，常常出現手腕施力傷害，智能護理行動車加入，可支援臨床護理各項作業，適度舒緩緊繃的人力，降低護理人員往來巡房推車工作負擔，可說是護理師最佳神器，反應良好。

神通資科公司智慧交通事業群總經理陳錫裕表示，將智慧運輸科技轉化為醫護助力，成功在樂生醫院導入AI智能護理行動車，可自動穿梭醫院樓層運送重達最高200公斤的衛材和被服，降低護理及基層人員工作傷害和負擔。

