樂生醫院95周年院慶熱鬧登場 石崇良等人「95至尊賭神」裝扮點燈

樂生療養院醫院95周年院慶，衛福部長石崇良（左三）、醫福會執行長林慶豐（左一）、院長王偉傑（右二）賭神裝扮點燈熱鬧慶生。圖：樂生醫院提供

衛福部樂生療養院醫院今(12)日舉辦95周年生日院慶，院方近日舉辦運動會、歌唱大會系列活動及邀請病患家人、社區鄰里參與園遊會慶生，衛福部長石崇良、醫福會執行長林慶豐、院長王偉傑以「95至尊賭神」帥氣裝扮參與點燈儀式，與院民、病患歡慶，石崇良對「樂生過去乘載台灣公共衛生與疾病防治的特殊任務」表達期許和祝福生日快樂。

樂生療養院醫院熱鬧舉辦95周年生日院慶。圖：樂生醫院提供

位於桃園、新北市交界迴龍山腰的樂生療養院醫院，樂生療院養自1930年12月12日成立，1945年更名樂生療養院，也是國內第一所、唯一公立漢生病防治機構，與1991年樂生醫院新院區合而為一，成為桃北交界的綜合醫療機構，院方慶祝成立95年院慶，自10日起一連三天相繼舉辦歌唱大會、員工運動會、提前耶誕點燈活動送上祝福，石崇良等人裝扮「95至尊賭神」裝扮參與點燈祈福，引起員工、病患歡呼。

樂生療養院醫院95周年院慶，院方辦理園遊會熱鬧慶生。圖：樂生醫院提供

石崇良表示，樂生乘載台灣公共衛生與疾病防治的特殊任務，目前院民51人，院方持續在防治漢生病、照護院民付出心力，同時發展醫療特色，扮演具備特色、有醫療活力的社區醫院角色，也是桃園、新北當地居民值得信賴的好厝邊。

院方為迎接95年院慶新生，新近完成門診大廳整修拓寬，嶄新的大廳電視牆、地板趁著院慶首度亮相，加護病房、復健病房亦完成整建啟用，提供居民最佳醫療品質，院長王偉傑表示，完成硬體建設是第一步，院方將進一步招募醫護人手，引進醫療儀器設備及發展特色醫療，邁向精緻化、智慧化醫院，樂生的發展與漢生病緊緊相扣，隨著整體園區整修完工，醫療水準提升，「樂生故事」正在進行新篇章，守護社區居民健康。

