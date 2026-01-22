樂當高中生專業戶！柯震東《功夫》再露屁股⋯一旁王淨反應曝光

電影《功夫》今（22）日舉辦試映會，導演九把刀帶領演員柯震東、朱軒洋、王淨出席，片中柯震東扮演高中念了好幾年都沒畢業的「淵仔」，對於34歲還在演高中生，他笑說沒關係，「雖然現在有很多新生代男演員，但是高中生這個賽道我不會讓的。」

此次柯震東再度於大銀幕全裸，還有自慰場景，他認為這些安排在劇本來說相當合理。但露出光溜溜的屁股蛋坐在大佛凹凸不平的頭上，是否會感到不適？他搞笑說：「還好，因為我的屁股是軟的。」不過這場景是殺青戲，王淨當時在旁安慰哭到淚流滿面的柯震東，讓她一度不知道該把眼神往哪裡看，但她強調柯震東有貼好膠帶、做好保護措施，笑曝：「這不貼也太過分了吧！」

柯震東樂於成為高中生專業戶。（圖／小娛樂）

許久沒有作品的王淨分享，最近正接觸療癒性運動「禪柔」，很開心能以《功夫》久違跟大家見面，「也不會想說刻意減少曝光，只是想多留時間學些新的東西。」片中她犧牲色相扮醜，堪稱一大突破，她更爆料：「柯震東有發自內心跟我說：『妳現在真的很噁心！』」

《功夫》王淨也有不少動作戲。（圖／小娛樂）

朱軒洋則在片中和曾莞婷有曖昧戲，劇情設定兩人相差17歲，被問到姐弟戀的感想，他害羞說：「我覺得都可以啦！」一旁有談過姐弟戀的柯震東被問及有沒有傳授經驗，他回應：「我覺得很新鮮啦！」笑翻眾人。

《功夫》改編自九把刀的人氣著作，對於本片終於即將上映，他內心激動不已，片中有不少角色、畫面和音樂致敬經典武俠片，他希望藉此對這些陪伴他長大的「養分」說謝謝，並稱特效的成本可以拍兩部國片，也特別感謝嚴振欽帶領的特效團隊，最終將不可能化為可能。

《功夫》將於2月13日在台上映。

《功夫》朱軒洋片中有情竇初開的戀愛戲。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導