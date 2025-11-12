樂看AI市場 鴻海劉揚偉：明年展望非常看好

鴻海第三季財報創下佳績，展望明年表現，鴻海董事長劉揚偉今天(12日)指出，營運深受AI產業發展、政經局勢以及貨幣政策走勢影響；不過，受惠於AI產業蓬勃發展，鴻海將深化與客戶關係，提供更多元的AI方案，爭取更多訂單。整體而言，明年營運看法相當樂觀。

鴻海12日召開線上法說會並公布第三季營運成果，營收創歷年同期新高，季增與年增幅均達雙位數，表現優於預期。鴻海董事長劉揚偉指出，產品組合優化以及規模效益已經開始發酵，鴻海今年前3季AI伺服器營收已經上衝新台幣兆元。隨著AI伺服器持續放量出貨，加上下半年為ICT產業傳統旺季，預期第四季營運動能可望維持強勁。

針對全年營運表現，則維持全年「顯著成長」看法，其中，消費性產品下半年拉貨動能優於預期，全年展望預估持平，將持續關注匯率變化。其他三大主要產品展望維持不變，雲端網路產品仍然是主要的成長動能。

展望2026年，劉揚偉強調仍須密切觀察AI產業發展、政經局勢、以及貨幣政策；不過，他指出，AI產業發展重要性大幅提升，看好產業前景，鴻海將深化與主要客戶的合作，切入更多AI應用方案，看好明年營運將延續強勁成長動能。他說：『(原音)整體來說，按照目前的觀察，我很樂觀看待明年AI市場的發展，也預期我們跟主要客戶及夥伴之間的合作關係會更緊密，也會切入更多元的AI方案，以及取得更多的訂單。所以簡單的說，我對2026年的初步展望是非常看好的。』

他也說，鴻海在全球系統組裝產品占據領導地位，而系統組裝與自動化程度領先是在AI產業維持領先的重要關鍵。

鴻海公布第三季財報，營收達新台幣2.58兆元，單季稅後淨利576.73億元，季增30%，年增17%，創同期新高，單季每股盈餘(EPS)4.15元。