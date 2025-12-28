樂福啟動暖冬計畫 讓行動不便長輩冬天也能安心洗澡

樂福啟動暖冬計畫，透過完善保暖設備與服務設計及專業人員，讓行動不便長輩冬天也能安心洗澡。（記者李嘉祥攝）

▲樂福啟動暖冬計畫，透過完善保暖設備與服務設計及專業人員，讓行動不便長輩冬天也能安心洗澡。（記者李嘉祥攝）

進入冬季氣溫驟降，對行動不便或有三高等疾病的長輩而言，「洗澡」成為常被延後或甚被放棄的日常需求；台灣樂福近日啟動「暖冬計畫」，透過更完善的保暖設備與服務設計，讓長輩在寒冷季節中也能安心完成沐浴，維持生活品質與身體舒適。

樂福服務團隊表示，對長期臥床或行動受限的長輩來說，適度且安全的熱水沐浴不僅是清潔，更有助於放鬆肌肉、改善關節僵硬、促進血液循環，進而提升睡眠品質與整體舒適感，想洗卻不敢洗，是很多家有臥床長輩家庭困擾心情。

樂福日前執行服務工作時於社區中巧遇一民眾，雖有申請行動沐浴服務想法，卻因心中有疑慮，擔心受寒或安全，始終不敢嘗試，看著沐浴車多次進出社區，車上人員上上下下搬運設備、組裝與拆卸沐浴缸，尤其是看到浴缸結構、保護方式與完整流程後，確認服務人員真的有妥善準備好，完整架設保暖設備，包括暖爐、防風措施與水溫控管，確保整個沐浴過程處於穩定、溫暖的環境中後，才放下心防主動詢問申請方式。

樂福服務團隊指出，行動不便長輩本身就較易失溫，加上許多人合併慢性疾病，冬季洗澡若缺乏專業規劃，確實可能帶來風險；「暖冬計畫「核心精神事先把所有可能都考慮進去，冬季服務時，在沐浴開始前團隊會先確認長輩身體狀況，並強化環境保溫，加上透過穩定水溫與縮短裸露時間，降低因冷熱溫差造成的不適與風險，同時全程監測長輩身體狀況，透過分段式清洗與即時保暖，讓長輩在整個過程中都能維持舒適與安全。

樂福服務團隊強調，夏天洗澡是為了清爽；冬天洗澡則是為了讓血液循環、讓神經安定，經過專業團隊與完善規劃，只要方法正確、保暖設備到位，搭配專業人員協助，冬季沐浴反而能成為長輩身心放鬆的重要時刻，也希望透過「暖冬計畫」讓有需要的家庭能安心接受服務。有需要的家庭可撥打預約專線 0906178555洽詢。