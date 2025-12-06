《樂章 1795 in G》 古鋼琴三重奏回到誕生瞬間

巴洛克獨奏家樂團年度壓軸巡演《樂章 1795 in G》將於十二月十一日起在臺北、台中、高雄三座城市登場；節目以海頓、莫札特與貝多芬三位古典巨匠為主軸，帶領觀眾穿越兩世紀，回到鋼琴三重奏初誕生的一七九五年維也納，那是鋼琴製作技術大步進化的年代，這項新興編制正蓄勢待發，如星火般在歐洲音樂舞台迅速蔓延在這場巡演中，三部作品皆以G大調呈現。十八世紀的美學理論中，G大調象徵田園、光線與內在的溫暖，彷彿一縷日光掠過靈魂。

巴洛克獨奏家樂團今(六)日說明，海頓的《吉普賽》三重奏創於晚年巔峰，成熟而奔放；莫札特《Kv.564》雅致、平衡，如其生命中最純粹的內在風景；年輕的貝多芬則以《作品一》三首三重奏宣示藝術志向，其力度與想像已隱隱顯露未來的顛覆之姿。同一調性下的三種語言，形成跨時代的深刻對話。

這次最大亮點是登場的五個八度維也納式復刻古鋼琴，由美國製琴師R. J. Regier於二○○六年依Gabriel Anton Walter十八世紀原型製作；其音色溫暖、細膩，具高度靈敏的動態層次，是當代少見能忠實呈現古典時期真實響度與質地的樂器之一。對演奏者而言，是一次貼近作曲家創作思考的旅程；對觀眾而言，則是重返作品初生年代的原貌聲響。

在古鋼琴與弦樂的共鳴間，我們重新看見鋼琴三重奏尚未被浪漫化前的純粹面貌：語彙正在成形，情感尚未誇飾，音符從實驗的心情中迸發，一切顯得鮮活、生猛，宛如音樂史翻頁的瞬間就在耳邊展開。這不只是聆聽名曲，而是走入音樂的源頭；不只是回顧經典，更是走進創作的第一道呼吸。

《樂章 1795 in G》邀請民眾坐上聲音時光機，回到鋼琴三重奏誕生的那一刻；讓細緻的樂音在歷史中引領，使心靈在當下尋回共鳴。