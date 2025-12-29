樂聲傳愛迎歲末 草屯療養院歲末感恩音樂會溫暖長輩心

基督教西羅亞宣教中心志工帶領長輩們隨著音樂輕輕拍手、哼唱，臉上洋溢著感動與喜悅。(院方提供)

十二月是充滿感恩與祝福的季節，衛福部草屯療養院附設南投縣公立社區長照機構二十九日舉辦「歲末感恩音樂會」，與基督教西羅亞宣教中心志工一起在悠揚樂聲與溫馨祝福中，帶領長輩們一同回顧一年來的點滴，迎接歲末的美好時光會場洋溢著溫暖、祥和與感恩的氛圍。

活動一開始，長輩們動手製作繽紛的歲末感恩佈置，透過紅、黃、綠色玻璃紙剪貼成樹木、星星與祝福圖案，在光線照耀下閃耀出亮麗色彩，讓作品更顯生動。緊接著的歲末感恩音樂會中，基督教西羅亞宣教中心志工們帶來溫暖人心的詩歌與音樂祝福，悠揚旋律撫慰人心，現場長輩們隨著音樂輕輕拍手、哼唱，臉上洋溢著感動與喜悅。阿粉阿嬤表示，每到歲末最令人感動的，便是志工們年年如約而至的陪伴與關懷，他們就像家人一樣，讓我們感受到被記得、被關心的溫暖。活動尾聲，長輩們紛紛向志工表達感謝，現場充滿笑聲與祝福，為歲末感恩音樂會畫下溫馨圓滿的句點。

草屯療養院附設南投縣公立社區長照機構醫師黃冠綸表示，在溫柔悠揚的樂聲與真誠祝福中不僅是一場音是一場心與心靈之間的溫暖交流。透過音樂、陪伴與感恩的分享，長輩們感受到被重視、被傾聽與被關懷，使歲末時光顯得格外溫馨而有意義。日照中心透過多元專業團隊的用心安排，讓長輩在「動手、動腦、動身體」中重拾活力，笑容明顯增加，也讓家屬獲得喘息，整體生活品質大幅提升。

草屯療養院長丁碩彥表示，感謝基督教西羅亞宣教中心志工長期以來的陪伴與付出，透過音樂與詩歌，不僅為長輩帶來心靈的喜悅，也彰顯社區關懷的力量，不僅豐富長者的精神生活，還能促進人際互動與情感交流，增強社區凝聚力與互助精神。同時，讓長輩在溫暖的陪伴中增強自信與幸福感，也有助於提升整體身心健康，期盼每位長者都能在愛與祝福中平安喜樂，收穫歲末的溫暖，迎向嶄新的一年，與社區共同分享幸福與健康的喜悅。