樂興之時年終音樂會 「人生七章」管弦樂版首演

（中央社記者趙靜瑜台北3日電）由陳維斌醫師作詞，余忠元作曲的台文詩歌聯篇套曲「人生七章」獲得2023年傳藝金曲獎最佳作詞、最佳作曲及最佳演唱等三大獎，這次改編成管弦樂版，將在樂興之時年終音樂會首演。

根據樂興之時管絃樂團發布的新聞稿，陳維斌以「生、厝、路、愛、病、老、死」七個篇章，文雅細膩地書寫凝鍊人生的溫度與力量，是從土地長出來的台文生命詩篇，樂興之時管絃樂團特別邀請作曲家余忠元將這首合唱曲改編成管絃樂團與合唱團版本，以更豐沛的音響語彙傳遞土地與生命的深情。

廣告 廣告

樂興之時2025年終祈福音樂會以「人生七章 樂聖終章」為題，呈現一場由個人生命走向大同理想的深刻音樂旅程。上半場「人生七章」與下半場貝多芬「第九號交響曲」相互呼應，將「台灣土地的生命質地」與「人類共同的大同願景」交織成歲末最具精神性的音樂禮讚。

音樂會由江靖波帶領樂興之時管絃樂團，並邀請女高音羅明芳、女中音鄭海芸、男高音王典以及男中音葉展毓演唱，合唱團則由楊覲伃老師擔綱指導，帶領樂興之時年終祈福合唱團演出。

「人生七章 樂聖終章－2025樂興之時年終祈福音樂會」將於12月4日登場，地點在台北國家音樂廳。（編輯：李淑華）1141203