樂興之時年終音樂會 動人心靈盛典

記者黃朝琴／臺北報導

樂興之時管絃樂團《人生七章樂聖終章》年終祈福音樂會，今日將在臺北國家音樂廳登場，呈現一場由個人生命走向大同理想的深刻音樂旅程，上半場進行傳藝金曲獎作品《人生七章》管弦樂版世界首演，下半場安排貝多芬《第九號交響曲》，堅強陣容獻上心靈盛典，帶來歲末最具精神性的音樂禮讚。

《人生七章》是從土地長出來的臺文詩歌聯篇套曲，由陳維斌醫師作詞、作曲家余忠元作曲，以「生、厝、路、愛、病、老、死」7個篇章，文雅細膩地書寫凝鍊人生的溫度與力量，歲末音樂會帶來「管弦樂版」世界首演，以更豐沛的音響語彙傳遞土地與生命的深情。

貝多芬《第九號交響曲》（簡稱貝九）是象徵大同世界、四海一家精神的永恆經典，從內在的生命探索走向終樂章《快樂頌》的普世祝福，作品蘊含對全人類共享和平與喜樂的嚮往。

樂興之時管絃樂團表示，此次獨家演唱由江靖波指揮親自譯寫的《貝九》中文版歌詞，透過臺灣民眾熟悉的語言，讓詞曲之間「自由、平等、博愛、和解、快樂」精神直接深入人心，這也是「樂興之時年終祈福音樂會」連演24年每年最重要的精神核心。

音樂會由指揮江靖波領軍，邀請4位優秀獨唱家，包括女高音羅明芳、女中音鄭海芸、男高音王典、男中音葉展毓演唱，合唱團則由楊覲伃擔綱指導，帶領「樂興之時年終祈福合唱團」，以細膩扎實的聲音傳遞祝福，為歲末帶來最動人的合唱之聲。