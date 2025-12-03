樂興之時《人生七章 樂聖終章》音樂會 邀觀眾合唱祈福

樂興之時貝九新傳統-觀眾一同大合唱

2025樂興之時年終祈福音樂會

「樂興之時管絃樂團2025年終祈福音樂會」將於明天(4）於國家音樂廳登場，以「人生七章 樂聖終章」為題，呈現一場由個人生命走向大同理想的深刻音樂旅程。節目以上下半場安排《人生七章》與貝多芬《第九號交響曲》相互呼應，將「臺灣土地的生命質地」與「人類共同的大同願景」交織成歲末最具精神性的音樂禮讚。

樂興之時表示，上半場演出由陳維斌醫師作詞、作曲家余忠元作曲的臺文詩歌聯篇套曲《人生七章》展開，陳維斌老師以「生、厝、路、愛、病、老、死」七個篇章，文雅細膩地書寫凝鍊人生的溫度與力量；樂興之時特別邀請余忠元將此曲重新為管絃樂團與合唱團編寫，於本場帶來「管絃樂版世界首演」，以更豐沛的音響語彙傳遞土地與生命的深情。

下半場則演出象徵大同世界、四海一家精神的永恆經典：貝多芬《第九號交響曲》。從內在的生命探索走向終樂章《快樂頌》的普世祝福，作品蘊含對全人類共享和平與喜樂的嚮往，樂興之時獨家演唱由江靖波指揮親自譯寫的《貝九》中文版歌詞，是連演24年的「樂興之時年終祈福音樂會」每年最重要的精神核心。臺下觀眾亦可一同參與大合唱段落，在這個場域成為真正的一家人。