「樂芙媽咪 × 毛孩療癒所」漢神洲際購物廣場快閃

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▲與毛孩的互動體驗。（圖／漢神洲際購物廣場提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】搭上 2026 世界足球賽熱潮，今年夏天，世足話題不只在球迷圈發燒，也正式延伸到毛孩生活圈。由「樂芙媽咪 × 毛孩療癒所」策劃主辦的寵物療癒主題快閃活動，即日起~2026/6/28(日)於漢神洲際購物廣場5F活動會館結合國際世足話題、品牌選品與專業照護課程，打造兼具話題性與生活感的「毛孩萌寵世足派對」。

本次活動最大亮點之一，為攜手國際寵物設計品牌 Petstar，以及 Petstar 台灣總代理 萌怪智造所，同步推出以葡萄牙、法國足球球星聯名系列為主題的寵物周邊商品，把世足熱潮從球場延伸到毛孩家庭。從球星聯名寵物配件、互動玩具，到世足主題拍照牆與限定商品展示，現場規劃完整足球情境，邀請飼主與毛孩一起感受賽事熱血氛圍。活動期間同步推出「世足應援投票」互動企劃，只要購買世足聯名商品，即可獲得投票券，參與現場應援投票，一起為支持隊伍加油，還有機會抽中限定好禮，讓飼主與毛孩都能一起參與這場夏季盛會。

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以及寵物芳療、寵物行為訓練、寵物瑜珈、寵物溝通、寵物照護等多元合作單位。從「吃、玩、照護、陪伴」到生活風格，完整呈現毛孩家庭的一站式療癒生活提案。

身為本次活動主辦人，同時也是 「樂芙媽咪 × 毛孩療癒所」創辦人的樂芙媽咪，長期深耕寵物品牌整合、寵物生活選品與療癒體驗推廣，近年更積極串聯品牌、專業師資與在地資源，打造更完整的毛孩生活支持平台。她分享：「我一直很希望打造一個真正屬於毛孩家庭的生活空間。不只是買到喜歡的商品，而是能從照護知識、生活陪伴到互動體驗，都真正感受到『陪毛孩一起生活』這件事帶來的幸福。因為自己一路陪伴家中的高齡毛孩，更深刻理解：毛孩需要的，不只是產品，而是一份更完整、更有溫度的生活照顧。」

因此這次快閃除了品牌展示，也安排多場專業講座與互動體驗，邀請獸醫師、寵物行為訓練師、寵物芳療師、寵物瑜珈老師與毛孩照護產業培訓單位到場分享。

讓飼主在逛街選購之餘，也能帶回更實用的生活知識與照護靈感。值得一提的是，本次多數課程皆採限量小班體驗，讓每位參與者都能更深入與老師互動，提升體驗品質。

現場將有毛孩與主人一起在草皮區互動、完成投票與品牌打卡，也能參與手作與芳療體驗，呈現最能代表毛孩生活魅力的療癒瞬間。主辦單位也期待透過這次活動，讓更多人看見：寵物生活不只是消費買東西，更是一種陪伴彼此、一起把生活過得更好的療癒提案。