樂華夜市最強排隊傳奇！這家泰式涼拌青木瓜手搗酸辣清爽解膩，沒排半小時吃不到

說到新北永和的樂華夜市，會想到什麼？樂華夜市有一攤絕對不能錯過的傳奇，那就是隱身在夜市前段、永平路180巷口的「 官記 純檸檬泰式涼拌青木瓜」，在這個講求快速出餐的年代，官記卻反其道而行，老闆堅持每一份涼拌青木瓜都要經過扎扎實實的”手搗”過程，絕不預拌，加上標榜使用純檸檬汁而非化學醋精，這份堅持換來的是每天尚未開攤就出現的排隊人龍，無論平日或假日，那條延伸進巷弄內的隊伍，早已成為樂華夜市的一道獨特的小吃。

交通資訊

捷運：搭乘捷運中和線(橘線)至頂溪站下車，於1號出口出站後，沿永和路步行至永平路即可到抵達，步行時間約10分鐘。

公車：

(1)搭乘5、57、214、238、624、627等路公車至樂華戲院下車，即可到抵達。

(2)搭乘51、57、214、242、243、248、262、304、311、627至捷運頂溪站下車，沿永和路步行至永平路即可到抵達。(下車後步行時間約10分鐘)

自行開車與停車資訊：

仁愛公園地下停車場：距離夜市步行約 10 分鐘，車位較多。

永和國小地下停車場：距離夜市步行約 15 分鐘。

由於夜市內禁止車輛通行，請務必步行進入。

每到傍晚時分，永平路 180 巷口總會出現一條自然形成的人龍，有在地居民、下班族、學生族群，也不乏特地從外地慕名而來的饕客，大家耐心地排著隊，明明才剛開始營業就一堆人了。

究竟這碗要價90元的青木瓜絲有什麼魔力，能讓人甘願在悶熱的巷弄中苦候半小時甚至一小時？

我也相當好奇，看著大家的食記都推薦這間是樂華夜市必吃的店家，既然來了就乖乖跟著排隊吃吃看囉~

請大家耐心等候囉~

排隊規則

等待時間 ：平日晚上約需等待 20-30 分鐘，週末假日高峰期可能需要 40 分鐘至 1 小時。

製作過程 ：因為堅持一份一份現搗，老闆的手速雖然快，但物理上的搗製時間無法縮短，這也是造成排隊的主因，但也正是美味的保證。

點餐方式 ：排到攤位前直接告知老闆你要的份數與辣度。

餐具自取：攤位旁掛有塑膠袋與竹籤，購買後需自行拿取。

站在攤位前，會聽到規律的「咚、咚、咚」聲響，那是老闆拿著木杵，用力將長豆、蒜頭、辣椒與青木瓜絲在木臼中搥打的聲音，這個動作至關重要，它能讓木瓜絲的纖維微微破裂，讓檸檬汁、魚露與糖能夠深入食材內部，而不是只停留在表面。

自行付錢/找錢

這裡比較特別的是老闆會準備好各個零錢桶和放錢的架子，都是由客人自行放置，放錢時記得跟店家說看一下就可以了，也讓老闆不用碰錢，比較乾淨衛生些。

純檸檬泰式涼拌青木瓜90元

一拿到我們就忍不住在路邊開吃了，第一口咬下，青木瓜的爽脆感非常明確，不是軟爛的口感，

而是帶有彈性的清脆，咀嚼時會發出微微的聲響，緊接著是魚露帶來的鮮鹹味與蒜頭的辛香，

這不是那種吃兩口就膩的涼拌菜，而是會讓你一口接一口，不知不覺就把整碗吃光的小菜，帶回家也好好吃~

樂華夜市必吃美食之一果然是名不虛傳，隨意找個夜市角落站著開吃時，第一口的酸爽感立刻讓我折服，尤其是在吃了一圈炸物、烤物、煎物之類的美食小吃之後，這真的是清爽又解膩，帶回家隔天也很美味，下次去要一次買二碗才夠啦～

地址：234新北市永和區永平路180巷1號

營業時間：17:00–23:30(每週日公休)

文章來源：VIVIYU小世界