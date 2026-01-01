樂華夜市這攤必衝！方家園臭豆腐，酥脆殼裡藏著飽滿湯汁，泡菜酸甜超解膩

新北永和｜方家園臭豆腐

樂華夜市不只是觀光客來朝聖的夜市，更是許多在地人每天生活的一部分，傍晚下班後、晚飯吃完想再補點宵夜、或是假日散步時想找點熱騰騰的味道，樂華夜市總能給人一種安心的選擇，在眾多攤位之中， 方家園臭豆腐，就是那種你可能不一定會特地介紹給外地朋友，但自己卻會一來再來的存在，曾經參與知名節目與評比「夜市王」競賽的第二名。

交通資訊

捷運：搭乘捷運中和線(橘線)至頂溪站下車，於1號出口出站後，沿永和路步行至永平路即可到抵達，步行時間約10分鐘。

公車：

(1)搭乘5、57、214、238、624、627等路公車至樂華戲院下車，即可到抵達。

(2)搭乘51、57、214、242、243、248、262、304、311、627至捷運頂溪站下車，沿永和路步行至永平路即可到抵達。(下車後步行時間約10分鐘)

自行開車與停車資訊：

仁愛公園地下停車場：距離夜市步行約 10 分鐘，車位較多。

永和國小地下停車場：距離夜市步行約 15 分鐘。

由於夜市內禁止車輛通行，請務必步行進入。

方家園臭豆腐的菜單其實非常簡單，主打就是：

香酥臭豆腐

沒有過多延伸品項，也沒有為了迎合潮流增加奇怪口味，這種只做一樣，但把它做到最好的態度，反而成為老饕心中的信任標記。

在現今許多餐飲店追求多樣化、菜單琳瑯滿目的趨勢下，方家園臭豆腐選擇了一條專精的道路，

這家店的菜單極其簡單，簡單到你不需要有選擇障礙，只有大、小份的選擇，有買臭豆腐才可以加購泡菜。

一邊看著金黃臭豆腐在油鍋中翻滾，一邊聞著逐漸擴散的香氣，其實就是夜市最迷人的畫面，香酥臭豆腐上桌時，最先吸引目光的，是那炸得恰到好處的金黃色澤。

香酥臭豆腐(大)80元

這份80元的大份臭豆腐，份量相當紮實。通常包含四塊方形豆腐，堆疊成一座金黃色的小山，旁邊配上滿滿的台式泡菜，

對於一個人來說是飽足的主餐，對於兩個人來說則是剛好的開胃點心。

外皮看起來乾爽不油膩，輕輕一夾就能感覺到酥脆度，，再淋上特製醬汁，視覺上就是標準台式臭豆腐的模樣，卻讓人充滿期待，吃的時候我喜歡加些辣椒在洞口裡，再加入台式泡菜。

豆腐本身孔洞細緻，炸過後外層形成酥殼，內裡卻依然保有水分，不會乾柴，泡菜酸度十足，帶有脆爽口感，與豆腐一起入口能立刻解膩，也讓整體層次往上拉。

如果正在樂華夜市閒晃，不知道要吃什麼，想找一攤不踩雷、吃了會滿足的臭豆腐，那方家園臭豆腐，真的可以放心交給它，

來這裡用餐的客群非常廣泛，有剛下班穿著西裝的上班族，有穿著拖鞋的大學生，也有牽著孫子的阿公阿嬤，大家不分年齡，都被這盤簡單的炸豆腐收服，保留了傳統的老味道，卻在品質控管上做到了現代化的標準。

方家園臭豆腐

地址： 234新北市永和區永平路26號

電話號碼：02-2231 9922

營業時間：17:00–23:00(週三公休)

文章來源：VIVIYU小世界