樂華夜市驚傳「偷拍狼〃出沒！店家機警提醒正妹 網友怒公布外貌特徵

記者林盈君／新北報導

近日，有女網友發文指控，於新北市樂華夜市逛街時遭人偷拍，氣的發文表示「冷得要死甚至穿長袖長褲，不懂有什麼好拍的？」女網友指出，之所以有人偷拍，是夜市店家好心提醒，該店家為一對情侶，其中男生指出「剛剛女友目擊有人偷拍，於是跟著偷拍男繞了一陣子，直到對方離開」趕緊提醒女網友小心。

新北市樂華夜市驚傳偷拍狼出沒。（示意圖／資料照）

女網友將事發經過PO到Threads上，怒批「現在女生走在路上，是都必須要提心吊膽嗎？」而目擊的店家闆娘也留言「我就是目睹妳被偷拍的女生，（偷拍者）直接在我攤位前面偷拍被我看到，還好我有請男友去了解狀況，我也不知道到底有什麼好偷拍的」最後表示「女生真的要小心一點」。

而該名偷拍者疑似多次犯案，已引起民眾及店家的警覺，更有網友公布偷拍者特徵，表示曾直擊該名男子涉嫌偷拍，而且是「偷拍」+「跟蹤」女生，本來想直接抓人，卻被對方發現落跑。網友公布男子外貌及特徵，包括「目測23～25歲上下、身高175公分左右、瀏海+黑框眼鏡+墨綠色外套 」。發文的女網友也感謝大家的關心與提醒。

