「樂虎卡」升級2.0 台虎董座：盼成陪伴虎迷日常的神卡

台灣虎航董座黃世惠今天(7日)攜手台灣樂天信用卡公司總經理石井英治，共同宣布上市3年的「樂虎卡」正式升級為二代卡，除了提升5大權益，還與大魯閣集團跨界合作，希望成為陪伴虎迷日常的神卡。

台灣虎航去年分別在台北、高雄甚至台南新增了9條航線，同時恢復2條台中航線，其中飛往日本的就有23個航點、34條航線，不僅營收搶搶滾，還傳出年終獎金上看10個月。與此同時，上市3周年的「樂虎卡」也在7日正式升級到2.0。

「樂虎卡」是台灣首張廉價航空聯名卡，全名樂天台灣虎航聯名卡，全新打造的第二代「樂虎卡」也以深受虎迷喜愛的台灣虎航網紅「虎將」為主角，細膩刻畫虎將透過機窗熱情邀請旅客搭機的可愛模樣。

台虎董座黃世惠表示，未來台虎將朝三面向成長，包括航線拓展增加、服務有感升級以及跨界合作休閒，因此「樂虎卡」2.0也與台灣最大的運動休閒連鎖企業「大魯閣」集團跨界合作，推出平日天天樂虎卡日買一送一；同時每筆消費都有實質回饋，而且回饋無上限；加上各種購買機票最低8折以及尊榮服務加碼等優惠，希望成為陪伴虎迷日常的神卡。黃世惠說：『(原音)樂虎卡已經發行3年，現在有3萬個卡友。但是我們今年希望在品牌上升級、在服務上更全面地提供，希望這一張卡不再只是他們購票的時候拿出來使用，而是可以陪伴他的日常。那我們也相信這次的免年費以及權益升級，今年目標可以達到10萬張，台虎的會員有165萬，所以我們認為10萬張不會太困難，相信只要有搭台灣虎航的人都一定要有這一張神卡。』

黃世惠也說明，「樂虎卡」2.0不只申辦的頭一年免年費，後續每年只要刷卡12次即可持續免年費，形同零門檻。台灣樂天信用卡公司總經理石井英治也說明，持「樂虎卡」2.0即可享在日本11個機場貴賓室休息的尊榮服務，同時在日本樂天總部的生活圈消費，也有高達7千家的飯店或商場可再享加碼回饋，希望藉此持續深化雙方的交流與互惠。(編輯：宋皖媛)



台灣虎航董事長黃世惠(前)7日與台灣樂天信用卡總經理石井英治(後)在「樂虎卡」升級2.0的啟動典禮上受訪。(吳琍君攝)