樂見中日危機？中國客不去日本 泰國瞄準轉單商機

【看見泰國 VisionThai】中日外交危機意外為泰國帶來旅遊轉單效應，中國遊客大舉取消日本行程轉向東南亞，泰國每日中國遊客入境人數從數月前的6,000至7,000人次增加到14,000至15,000人次。然而業界警告，泰柬邊境軍事衝突的負面報導正在抵銷這波商機，讓泰國想打外流中國遊客的算盤恐失利。

這波取消潮源於日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)的言論，根據最新數據，自11月中國對公民發布赴日旅遊警告以來，已有數十萬中國遊客取消日本行程，12月更有1,900個中日航班被取消，占總航班數40%。11月中國赴日遊客銳減，僅占所有入境日本遊客的3%。

泰國旅遊理事會副主席拉差朋(Ratchaporn Poolsawadee)表示，「中國航空公司正協助旅客改簽目的地，部分轉向泰國，中國遊客從每天6,000至7,000人次，激增到14,000至15,000人次。」他補充，這是數月來首見的成長。

但這效果維持不久，業界認為，泰柬交火未平息，儘管遠在邊境，但遊客不會細分衝突地點，通常選擇避開整個國家。更令業者擔憂的是競爭對手動作頻頻。越南憑藉更低價格、全新酒店和地理優勢積極搶客，部分中國遊客則選擇留在國內或轉向歐洲。普遍認為，若政府不儘快解決邊境衝突，明年淡季和中國新年檔期恐怕難以樂觀。

中日政治緊張也延燒至娛樂圈，海外演出頻喊卡，對此，創意及活動管理商業協會主席烏帕圖姆(Upathum Nisitsukcharoen)直指商機，認為中國粉絲追星不能去日本，泰國可以接手這些演唱會。他認為，泰國簽證便利、航班密集，正是承接國際演出的最佳選擇。業界預估，2025年可能有數十場原定在中國或日本的演唱會轉移至曼谷。(延伸看：了解更多關於泰國簽證。)

