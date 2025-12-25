樂見藍白拿香跟拜推「未來帳戶」 李坤城曝這前提：否則只是欺騙選民

即時中心／梁博超報導

藍白兩黨主席鄭麗文及黃國昌，今（25）日上午召開記者會稱要搶救少子化，並承諾兩黨會合作透過台灣未來帳戶特別條例的方式成立「台灣未來帳戶」解決問題。民進黨立委李坤城便表示，他早先質詢財政部長時，就建議以美國「川普帳戶」構想為例，在新生兒出生時提供種子基金。樂見在野黨「拿香跟拜」提出好的政策，但他強調，前提是要通過中央政府總預算，「否則只是開空頭支票，欺騙選民。」

國民黨與民眾黨今日共同召開記者會，承諾將共同提案推動設立「台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account）」並透過台灣未來帳戶特別條例的方式成立「台灣未來帳戶」來解決少子化問題。

對此，民進黨立委李坤城表示，他在本月10日就質詢過財政部長，可以從美國總統川普提出的「川普帳戶」構想為例，建議由政府於新生兒出生時提供種子基金，並允許家人與雇主共同提撥，以複利累積至18歲後用於教育、購屋或創業等重大支出，形成真正的「第一桶金」。

李坤城強調，他樂見在野黨「拿香跟拜」提出好的政策，但前提是要通過中央政府總預算，否則只是開空頭支票，欺騙選民。

同時李坤城更表示，政府要減輕父母育兒負擔，除了「0-6歲國家一起養」的政策之外，他也建議由政府、父母、企業一起來投資孩子的未來。所以政府可以研究為新生兒成立「國民帳戶」，除了為孩子長大之後儲蓄「第一桶金」，未來政府所有津貼、補助或普發現金都可直接匯入，也能有效降低詐騙機會，希望財政部、國發會能提出對策，一起來投資台灣的主人翁。

