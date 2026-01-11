樂見鄭麗文和習近平碰面？藍營議員高喊「1句」：越快越好

政治中心／劉宇鈞報導

外傳國共論壇將於農曆年前復活，由國民黨副主席蕭旭岑率隊於1月底赴北京，藉此鋪路主席鄭麗文與中共領導人習近平「鄭習會」。國民黨新北市議員呂家愷說，不去也被抹紅，去也被抹紅，那幹嘛不去，他相信外界會繼續貼國民黨紅統標籤，所以希望時間越快越好。

國共論壇、鄭習會？呂家愷：不要看那麼重

呂家愷10日在三立政論節目《驚爆新聞線》表示，所謂1月底的國共論壇，以及後續會不會有鄭習會，他認為大家其實不要看那麼重，國民黨現在只是一個在野黨而已，過去的國共合作也好，或是連戰、洪秀柱與中共高層會面，那時是因為國民黨還是在野黨。

呂家愷提到，不管是要抹黑國民黨，或是要抹紅國民黨，還是無法解決兩岸目前狀況，執政黨對於台美關係解釋得很清楚，但兩岸問題及兩岸未來走向，台灣人民多數還是有個問號，到底跟對岸要有什麼樣的交流方式，必須要有明確方向。

支持鄭習會 呂家愷：國民黨的身分只是在野黨

至於是否樂見鄭麗文與習近平碰面的問題，呂家愷直言，「就算去也好，不去也被抹紅了，去也被抹紅了，那幹嘛不去對不對」，而且就算去，國民黨的身分也只是在野黨，這就是政黨之間的交流，並不是執政黨間的交流。

呂家愷強調，國民黨與共產黨是對等的交流，而且雙方有兩個前提，第一個是遵守九二共識，第二個是反對台獨，而他相信外界會繼續貼國民黨紅統的標籤，所以希望說時間越快越好。

對於國共論壇等議題，鄭麗文10日回應，只要有具體結論，一定會在第一時間說明，絕不會秘密進行，也會透過記者會公開報告，外界不需有過多揣測。

